Erindi Áslaugar Örnu sló í gegn

Atvinnurekendur AUÐUR var stofnað fyrir tólf árum sem deild og sérstakur vettvangur innan FKA fyrir konur í eigin atvinnurekstri. Með stofnun deildarinnar var jafnframt horft til upphaflegs tilgangs FKA, en félagið hét áður Félag kvenna í atvinnurekstri og var sérstaklega ætlað konum í eigin rekstri.
Í dag er FKA Félag kvenna í atvinnulífinu og nær til breiðari hóps kvenna. Tilgangur Atvinnurekenda AUÐS er að efla og hvetja til atvinnurekstrar kvenna, styðja konur í rekstri sínum og skapa öflugan vettvang fyrir tengslamyndun, samstarf og miðlun reynslu.
Aðalfundur Atvinnurekenda AUÐS var haldinn á BRASA á Smáratorgi. Ný stjórn var kjörin fyrir starfsárið 2026-2027 sem skiptir þannig með sér störfum:
Aðalstjórn
Fjóla G Friðriksdóttir - Forval / formaður
Ásta Samúelsdóttir - varaformaður
Auður Ösp Jónsdóttir - Infodata / gjaldkeri
Ingibjörg Þorsteinsdóttir - Þrjú skref / ritari
Aðalheiður Karlsdóttir - Eignir, Spánareignir / alþjóðafulltrúi
Marta Kristín Sigurjónsdóttir - Hirzlan
Andrea Anna Ingimarsdóttir - Churros Wagon
Varastjórn sem er kjörin til eins árs
Sylvía Briem Friðjónsdóttir - Steindal / 1. varakona
Aníka Rós Pálsdóttir - Ráðgjafi / 2. varakona
Áttavitinn
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrrverandi ráðherra og þingmaður, steig á svið með erindið „Lærdómurinn af því að leiða ung“. Erindið vakti mikla lukku og fékk góðar viðtökur. Þann 21. september næstkomandi mun Áslaug Arna halda námskeiðið „Áttavitinn“ fyrir FKA konur. Þar fá félagskonur tækifæri til að kynnast verkfærum og aðferðum sem hún hefur þróað og nýtt undanfarin tíu ár til að setja sér skýr markmið, forgangsraða, skerpa sýn og ná betra jafnvægi í leik og starfi.