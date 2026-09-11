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Erindi Áslaugar Örnu sló í gegn

Ragna Gestsdóttir
Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 11. september 2026 17:30
Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir formaður FKA og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sem sló í gegn með magnað erindi. Mynd: Ljósmyndastofa Huldu Margrétar.

Atvinnurekendur AUÐUR var stofnað fyrir tólf árum sem deild og sérstakur vettvangur innan FKA fyrir konur í eigin atvinnurekstri. Með stofnun deildarinnar var jafnframt horft til upphaflegs tilgangs FKA, en félagið hét áður Félag kvenna í atvinnurekstri og var sérstaklega ætlað konum í eigin rekstri.

Í dag er FKA Félag kvenna í atvinnulífinu og nær til breiðari hóps kvenna. Tilgangur Atvinnurekenda AUÐS er að efla og hvetja til atvinnurekstrar kvenna, styðja konur í rekstri sínum og skapa öflugan vettvang fyrir tengslamyndun, samstarf og miðlun reynslu.

Fjóla G. Friðriksdóttir, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Ásta Samúelsdóttir, Ingibjörg Þorsteinsdóttir, Andrea Anna Ingimarsdóttir, Auður Ösp Jónsdóttir, Aðalheiður Karlsdóttir og Marta Kristín Sigurjónsdóttir. Mynd: Ljósmyndastofa Huldu Margrétar.

Aðalfundur Atvinnurekenda AUÐS var haldinn á BRASA á Smáratorgi. Ný stjórn var kjörin fyrir starfsárið 2026-2027 sem skiptir þannig með sér störfum:

Aðalstjórn

Fjóla G Friðriksdóttir - Forval / formaður

Ásta Samúelsdóttir - varaformaður

Auður Ösp Jónsdóttir - Infodata / gjaldkeri

Ingibjörg Þorsteinsdóttir - Þrjú skref / ritari

Aðalheiður Karlsdóttir - Eignir, Spánareignir / alþjóðafulltrúi

Marta Kristín Sigurjónsdóttir - Hirzlan

Andrea Anna Ingimarsdóttir - Churros Wagon

Varastjórn sem er kjörin til eins árs

Sylvía Briem Friðjónsdóttir - Steindal / 1. varakona

Aníka Rós Pálsdóttir - Ráðgjafi / 2. varakona

Fjóla G. Friðriksdóttir heldur áfram sem formaður deildarinnar. Mynd: Ljósmyndastofa Huldu Margrétar.
Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir formaður FKA og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sem sló í gegn með magnað erindi. Mynd: Ljósmyndastofa Huldu Margrétar. 
Elfur Logadóttir fundarstjóri og Auður Ösp Jónsdóttir gjaldkeri deildarinnar fyrir aftan. Mynd:  Ljósmyndastofa Huldu Margrétar.
Stjórnarkonur kynna sig á aðalfundi. Mynd:  Ljósmyndastofa Huldu Margrétar.
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Ásta Samúelsdóttir. Mynd: Ljósmyndastofa Huldu Margrétar.

Áttavitinn

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrrverandi ráðherra og þingmaður, steig á svið með erindið „Lærdómurinn af því að leiða ung“. Erindið vakti mikla lukku og fékk góðar viðtökur. Þann 21. september næstkomandi mun Áslaug Arna halda námskeiðið „Áttavitinn“ fyrir FKA konur. Þar fá félagskonur tækifæri til að kynnast verkfærum og aðferðum sem hún hefur þróað og nýtt undanfarin tíu ár til að setja sér skýr markmið, forgangsraða, skerpa sýn og ná betra jafnvægi í leik og starfi.

Aðalfundurinn á BRASA var vel sóttur og mikil eftirvænting fyrir starfsárinu. Félagskonur endurstilla sig fyrir haustið með „Áttavitanum“ og Áslaugu Örnu þann 21. september næstkomandi. Mynd:  Ljósmyndastofa Huldu Margrétar.
FKA
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir

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