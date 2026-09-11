Eiríkur vill nota frístundakortið sitt til að kaupa hvítvín á happy hour – „Eru mínar frístundir eitthvað ómerkilegri en annarra?“

Eiríkur Rögnvaldsson, uppgjafaprófessor í íslenskri málfræði, segist hafa orðið kátur þegar hann heyrði af því að meirihlutinn í borgarstjórn Reykjavíkur hafi innleitt frístundakort fyrir eldri borgara. Hann hafi þá farið að hugsa hvernig hann myndi nota sitt.
„Þegar ég fór að velta því fyrir mér hvernig ég gæti notað mitt kort vandaðist málið - ég stunda engar íþróttir eða líkamsrækt sem ég greiði fyrir, ég sæki engin námskeið, og ég spila ekki bingó,“ segir Eiríkur í færslu á samfélagsmiðlum.
Upphæðin er heilar 60 þúsund krónur á ári.
„Það hýrnaði samt yfir mér þegar ég áttaði mig á að þessar 60 þúsund krónur duga fyrir einu léttvínsglasi á Happy Hour-verði á Jörgensen Kitchen & Bar, á hverjum föstudegi í heilar 43 vikur - þær níu vikur sem eftir standa er ég hvort eð er í Skagafirði eða í útlöndum. Eru mínar frístundir eitthvað ómerkilegri en annarra? Hví skyldi ég ekki mega eyða þeim á Jörgensen?“
En Adam var ekki lengi í paradís. Eiríkur heyrði svo að frístundakortið ætti að vera tekjutengt. Segist hann hræddur um að hin rausnarlegu eftirlaun hans frá LSR dæmi hann úr leik. „Þar fór það,“ segir hann að lokum.