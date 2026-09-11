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DV
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Átakalínur: PISA og hvað svo?

Ari Brynjólfsson
Laugardaginn 12. september 2026 07:30

Í vikunni voru birtar niðurstöður PISA-könnunarinnar sem sýna verstu frammistöðu íslenskra grunnskólanemenda fram til þessa. Niðurstöðurnar hafa sett menntamál á Íslandi fremst í þjóðfélagsumræðuna,  allir sammála um að eitthvað þurfi að gera og hefur Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra boðað ýmsar aðgerðir. 

Farið er yfir stöðuna í þættinum Átakalínur þar sem rætt er við Ármann Leifsson, kennaranema og fyrrverandi forseta Röskvu, og Anton Svein McKee, formann Ungra Miðflokksmanna. 

Hér má horfa á þáttinn í heild sinni:

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Átakalínur
Ármann Leifsson
Anton Sveinn McKee
Menntamál

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