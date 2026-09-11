Þurfum að kveikja inni í krökkunum vaxtarhugarfar

„Ég persónulega trúi því að samræmd próf séu eitt það besta jöfnunartæki sem að til er. Af því að þar ertu með raunverulega, sameiginlega mælieiningu sem allir yfir landið fá, til að geta þá sett inn einkunnir eða umsókn inn í framhaldsskóla,“ segir Anton Sveinn McKee, formaður Ungra Miðflokksmanna, í viðtali í þættinum Átakalínur þar sem farið er yfir stöðu menntamála í ljósi niðurstaðna PISA-könnunarinnar sem komu út í vikunni.
„Þannig að ef það er einhvern tímann tækifæri fyrir þá sem að kannski búa ekki við jafn góðar heimilisaðstæður, eða félags- eða efnahagslegan bakgrunn, að þau fái tækifæri til þess að sýna fram á að þau eru jafnstæðingar einhverjum öðrum til þess að komast á inn í skólana.“
Samræmd próf eigi ekki að vera eini mælikvarðinn til að meta nemanda inn í framhaldsskóla. „En þetta er mjög mikið sanngirnismál sem að ég tel að hefur, því miður, þau sjónarmið hafa glatast í umræðunni,“ segir hann. „Auðvitað er fólk með prófkvíða og það þarf að taka á því á mismunandi hátt hvort það sé lengri tími eða einhverjar aðrar leiðir til þess að mæta þeim en þetta er eitthvað sem verður að koma aftur inn í íslenska skólakerfið.“
Anton Sveinn var lengi einn fremsti afreksíþróttamaður þjóðarinnar og setti sextán Íslandsmet í sundi á sínum ferli. Leitar hann í þá reynslu þegar kemur að vaxtarhugarfari.
„Ef ég tala hreint út, úr því umhverfi sem ég hef verið og það sem hefur kennt mér að ná mestum árangri, þá er það bara að horfast í augu við núverandi stöðu. Og það var eitt sem ég tók sérstaklega eftir, ef að Inga horfir á þetta, þá var það eitt sem að ég myndi vilja sjá hana leggja áherslu á líka, að þegar að börnin okkar segja ekki að þau séu með gott vaxtarhugarfar,“ segir hann.
„Auðvitað lendir maður í því að það kemur eitthvað erfitt próf eða eitthvað erfitt námsefni og í staðinn fyrir að vera í lokuðu hugarfari að hugsa: „Já, ég er heimskur eða ég get þetta ekki og þar af leiðandi er það ekki þess virði að reyna. “ Þá að horfa á vandamálin: „Ókei, þetta er vandamál, ég bara get þetta ekki í dag en veistu hvað, ég ætla að reyna á hverjum einasta degi og ég mun ná þessu einn daginn og ég mun komast yfir þetta. “ Þú veist, það er þetta sem við þurfum að kveikja inni í krökkunum sérstaklega því þetta er það sem að líka þá býr til þrautseigju en ef þú ert ekki með vaxtarhugarfar til þess að trúa að þú sért að fara að geta tekist á við málefnin þá er eitthvað misræmi þar á milli.“
Ertu að tala sem stjórnmálamaður eða sem afreksíþróttamaður?
„Bæði. Ég sé ekki af hverju þetta ætti ekki að ná saman. Ef við erum að reyna að tala um að ná árangri. Af því þetta er bara það sem ég þurfti að gera alla daga í minni gömlu vinnu að vera í þessu hugarfari og auðvitað er bara þetta hugarfar sem vildi óska þess að flestir temji sér af því það er frelsandi að horfa á lífið með þessum augum.“