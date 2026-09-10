Trump hringdi í Bjarna Benediktsson og lagði til að Ísland yrði innlimað í Bandaríkin

Samkvæmt minnisblaði upp úr símtali Bjarna Benediktssonar, þáverandi forsætisráðherra, og Donald Trump, Bandaríkjaforseta, frá árinu 2024 lagði Trump til að Ísland yrði innlimað inn í Bandaríkin og gerð að 51. fylkið.
RÚV greinir frá þessu.
Eins og segir í fréttinni hringdi Trump skömmu eftir forsetakosningarnar í nóvember árið 2024 í Bjarna Benediktsson. Eins og fram kom í færslu Bjarna á Facebook þennan dag ræddu þeir um vináttu Bandaríkjanna og Íslands og sagði Bjarni að Trump hafi verið mjög áhugasamur um Ísland.
Það sem kom ekki fram í færslu Bjarna en kemur fram í minnisblaði úr símtalinu, sem alþjóðafulltrúi forsætisráðuneytisins skrifaði niður, að Trump hafi rætt um að Ísland yrði 51. fylki Bandaríkjanna.
Sjá einnig:
Hótun Trumps – Ísland sem hluti af Bandaríkjunum
Hefur Spegillinn hjá RÚV heimildir fyrir þessu frá fólki innan kerfisins sem hafi lesið minnisblaðið. Ráðuneytið vilji hins vegar ekki birta það þar sem trúnaður ríki um símtalið á milli Bandaríkjanna og Íslands. Þá vildi Bjarni ekki tjá sig um þetta heldur vísaði á ráðuneytið.
Ekki eru margir dagar síðan að Trump birti landakort af gervallri Norður Ameríku og Íslandi í bandarísku fánalitunum. Var um augljósa hótun að ræða um innlimun fjölmargra landa. Þar á meðal ríkja sem hann hefur áður hótað, svo sem Kanada og Grænlandi.