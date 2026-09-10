Steypa með mannaskít reyndist betri en venjuleg steypa

Tilraunir vísindamanna í Indlandi hafa sýnt fram á að mannasaur getur verið gagnlegt byggingarefni til húsbygginga eða vegagerðar.
Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu.
Tilraunirnar voru gerðar af vísindamönnum við Manipal háskólann í Jaipur í Indlandi en fyrir þeim fór byggingarverkfræðingurinn Raghuvesh Tiwari og niðurstöðurnar voru birtar í tímaritinu Journal Scientific Reports.
Um er að ræða eins konar lífkol sem unnin eru úr mannlegum úrgangi úr skolphreinsistöðvum með upphitun.
Vanalega er steinsteypa búin til með því að blanda saman vatni, sementi og steinmulningi. En í þessari tilraun var hluta sementsins skipt út fyrir lífkol úr mannasaur. Fyrst 5 prósentum, svo 10 prósentum og loks 15 prósentum. Tilraunirnar sýndu að þessi nýja steypa reyndist betri en sú hefðbundna. Meðal annars er endingin jafn góð og minna af þungmálmum í henni, sem sagt hún er umhverfisvænni en venjuleg steypa.
Besta tilraunin reyndist vera sú þar sem 5 prósentum sementsins var skipt út fyrir lífkol. Þetta þýðir hins vegar ekki að strax verði farið að nota mannasaur í allar steypubyggingar héðan í frá. Vísindamennirnir segja að gera þurfi fleiri tilraunir og sjá hvernig hin nýja steypa þoli mismunandi aðstæður.