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Steypa með mannaskít reyndist betri en venjuleg steypa

Kristinn H. Guðnason
Föstudaginn 11. september 2026 07:30
Munu hús verða byggð úr mannaskít?

Tilraunir vísindamanna í Indlandi hafa sýnt fram á að mannasaur getur verið gagnlegt byggingarefni til húsbygginga eða vegagerðar.

Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu.

Tilraunirnar voru gerðar af vísindamönnum við Manipal háskólann í Jaipur í Indlandi en fyrir þeim fór byggingarverkfræðingurinn Raghuvesh Tiwari og niðurstöðurnar voru birtar í tímaritinu Journal Scientific Reports.

Um er að ræða eins konar lífkol sem unnin eru úr mannlegum úrgangi úr skolphreinsistöðvum með upphitun.

Lífkol úr mannasaur var blandað út í steypuna.

Vanalega er steinsteypa búin til með því að blanda saman vatni, sementi og steinmulningi. En í þessari tilraun var hluta sementsins skipt út fyrir lífkol úr mannasaur. Fyrst 5 prósentum, svo 10 prósentum og loks 15 prósentum. Tilraunirnar sýndu að þessi nýja steypa reyndist betri en sú hefðbundna. Meðal annars er endingin jafn góð og minna af þungmálmum í henni, sem sagt hún er umhverfisvænni en venjuleg steypa.

Besta tilraunin reyndist vera sú þar sem 5 prósentum sementsins var skipt út fyrir lífkol. Þetta þýðir hins vegar ekki að strax verði farið að nota mannasaur í allar steypubyggingar héðan í frá. Vísindamennirnir segja að gera þurfi fleiri tilraunir og sjá hvernig hin nýja steypa þoli mismunandi aðstæður.

 

 

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