Nokkrir tugir starfa lagðir niður á Landakoti - „Leita allra leiða til að finna starfsfólki önnur störf“

Vegna skipulagsbreytinga og umfangsmikilla framkvæmda á Landakoti verða um 40 störf þar lögð niður. Flestum þessara starfsmanna, sem allir störfuðu á sömu deildinni, verða hins vegar væntanlega boðin ný störf, og vonast er til að flestir þeirra sem fá slíkt boð þiggi það.
DV barst ábending um að um það bil 40 starfsmönnum á Landakoti hefði verið tjáð að störf þeirra yrðu lögð niður og þeim því sagt upp en minna ber á í því samhengi að slíkt er heimilt samkvæmt lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
DV óskaði eftir staðfestingu á þessu frá Landspítalanum og svörum við ýmsum spurningum sem vöknuðu.
Spurt var hvort þetta væri rétt og ef svo væri hvaða störfum viðkomandi starfsmenn hafi gegnt og hversu margir þeir væru nákvæmlega.
Spurt var einnig um hvort fleiri störf yrðu lögð niður á Landspítalanum og þá á hvaða deildum það væri og hversu mörg þau störf væru.
Spurt var sömuleiðis um ástæður þessara aðgerða og ef þær væru vegna hagræðingar og sparnaðar hversu miklum sparnaði væri reiknað með. Loks var spurt hvort verkefni þessara starfsmanna yrðu flutt yfir á aðra starfsmenn.
Breytingar
Í skriflegu svari frá Landspítalanum kemur hins vegar fram að ekki sé reiknað með öðru en flestir þessara starfsmanna haldi áfram að starfa á Landakoti en þá í nýjum störfum, á öðrum deildum. Niðurlagning starfanna tengist breytingum og framkvæmdum sem hafi verið nauðsynlegt að ráðast í á Landakoti. Svar Landspítalans við fyrirspurn DV er eftirfarandi:
„Ástæða þeirra breytinga sem ráðist hefur verið í er ástand húsnæðis á Landakoti og fyrirhugaðar umfangsmiklar viðhaldsframkvæmdir sem kalla á endurskoðun á starfseminni.“
„Við þær breytingar sem fram undan eru verður starfsemi öldrunardeildar L3 lögð niður og skipulagi breytt. Áhersla Landspítala er að halda í starfsfólk og tryggja áframhaldandi nýtingu þeirrar mikilvægu þekkingar og reynslu sem það býr yfir. Spítalinn mun því leita allra leiða til að finna starfsfólki önnur störf innan starfseminnar og styðja það í gegnum breytingarnar.“
„Áhersla Landspítala er að tryggja öryggi sjúklinga og starfsfólks á sama tíma og leitast er við að halda í reynslumikið starfsfólk og viðhalda þjónustu eins og kostur er.“
Flestir
Samkvæmt heimildum DV snúa ástæður þess að ráðist er í þessar aðgerðir á Landakoti bæði að áðurnefndum framkvæmdum og breytingum á húsnæðinu en einnig því að færri sjúklingar hafa að jafnaði verið á umræddri deild, sem lögð verður niður, en annars staðar á Landakoti en ástand og skipulag húsnæðisins er meðal þess sem hefur haft áhrif á fjölda sjúklinganna.
Samkvæmt sömu heimildum hljóða lög og reglur upp á að þegar heil deild er lögð niður verði um leið að leggja störfin á deildinni niður en bjóða starfsfólki ný störf, sé vilji til þess að halda þeim áfram í starfsmannahópi spítalans. Það verður í höndum þeirra í þessum hópi sem fá slíkt boð hvort viðkomandi þiggja það. Málið snýst ekki um niðurskurð og sparnað og vonast er til að sem flestir starfsmenn á deildinni haldi áfram störfum og að þeim verði boðin önnur störf á Landakoti.
Það er þó ekki víst að bókstaflega allir starfsmenn á deildinni sem lögð verður niður fái boð um áframhaldandi starf en samkvæmt heimildum DV er reiknað með að flestir starfsmannanna fái boð um nýtt starf en hversu hátt hlutfallið verður mun vera óvíst á þessari stundu. Þar þurfi að taka með í reikninginn m.a. eðli starfs viðkomandi starfsmanns og þá hvort hann sé faglærður, hvort viðkomandi sé fastráðinn o.fl.
Ljóst er hins vegar að Landspítalann skortir víða starfsfólk sem ætti að auka líkurnar á að sem flestum starfsmönnum á umræddri deild á Landakoti verði boðin ný störf.