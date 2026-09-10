Mótorhjólafólk vekur athygli á heilsu karlmanna

Laugardaginn 12. september fer fram í Reykjavík í níunda sinn, The Distinguished Gentleman’s Ride (Hefðarfólk á Hjólum) sem er hluti af alþjólegum viðburði þar sem að mótorhjólafólk kemur saman, snyrtilega klætt á gamaldags og klassískum mótorhjólum.
Tilgangurinn með þessum góðgerðarviðburði er að vekja athygli á heilsu karlmanna, þá sérstaklega geðheilsu og krabbameini í blöðruhálskirtli, og um leið safna áheitum sem renna til rannsókna á þessum málefnum á heimsvísu.
The Distinguished Gentleman’s Ride byrjaði í Sydney í Ástralíu árið 2012 og kom til Reykjavíkur árið 2018. Á þessum árum hafa yfir 500.000 þátttakendur í yfir 121 landi safnað yfir 7 milljörðum króna sem fóru óskipt til rannsókna áðurnefndum málefnum í gegnum Movember samtökin.
Í ár tóku yfir 120.000 manns þátt í yfir 1.000 borgum í yfir 100 löndum og söfnuðu um 900 millljónum króna.
Þátttakendur safnast saman á bryggjunni við Granda Mathöll frá kl: 13:00 og klukkan 14:00 verður lagt af stað í fylgd lögreglu, stuttan hring um Seltjarnarnes og miðbæ Reykjavíkur.
Keyrslan mun svo enda á Óðinstorgi um kl: 14:30 þar sem að Bartónar, karlakór Kaffibarsins mun taka nokkur lög og mótorhjólin munu verða til sýnis fyrir gesti og gangandi.
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