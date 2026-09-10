Lögmaðurinn Sveinn Andri Sveinsson segir að hann minnist þess aldrei í tíð sinni sem verjandi að það sé gert að aðalatriði hvort sakborningar í sakamáli séu öryrkjar, á atvinnuleysisbótum eða með framfærslustyrk frá sveitarfélagi. Telur hann að frétt Morgunblaðsins í dag um sakborningana þrjá í Höfðatorgsmálinu hafi að gera með að þeir séu útlendingar og múslimar.
Líkt og fjallað var um í Morgunblaðinu í dag þá hafa sakborningarnir þrír lítið sem ekkert verið á vinnumarkaði en tveir þeirra eru frá Palestínu og einn frá Sómalíu. Sveinn Andri segir að þetta hafi enga þýðingu í málinu sjálfu en þeir þrír eru ákærðir fyrir að hafa reynt að svipta mann lífi.
„Morgunblaðið telur engu að síður þessar ,,irrelevant” en persónulegu upplýsingar eiga erindi við lesendur. Mögulega hefur þetta eitthvað með það að gera að sakborningar eru bæði útlendingar og múslimar,“ segir Sveinn Andri í færslu á Facebook. „Einn ákærðu er bæði svartur á hörund og múslimi (,,double trouble”), en er reyndar sænskur ríkisborgari. Fjölmargir Íslendingar, hvítir á hörund, búa í Svíþjóð og lifa þar á framfæri sænskra sveitarfélaga. En það allt önnur Ella. Hvort þessi fréttaskrif varði við persónuverndarlög eða siðareglur blaðamanna verða aðrir að meta.“
Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, gerir fréttina einnig að umtalsefni og rifjar upp þegar Morgunblaðið greindi frá því að hluti þeirra sem hafi verið handteknir í málinu hafi haft tengsl við Hamas-samtökin og lögreglan sendi frá sér yfirlýsingu um að ekkert bendi til þess að mennirnir hefðu einhver tengsl við Hamas.
Sjá einnig: Hinir handteknu á Höfðatorgi hafi engin tengsl við Hamas
„Hann var eftirminnilegur fögnuðurinn hjá Samfylkingarmönnum, jafnt á Alþingi sem á miðlunum, þegar í ljós kom að lögreglumenn greindi á um það hvort árásarmenn á Höfðatorgi hefðu haft formleg tengsl við Hamas-samtökin. Heimildarmenn Morgunblaðsins innan úr lögreglunni töldu svo vera en öðru var síðan haldið fram í opinberri yfirlýsingu lögreglunnar. Þegar sú yfirlýsing kom fram voru þessir Samfylkingarmenn sigri hrósandi yfir því að málið hefði allt verið misskilningur og því raunar varla í frásögur færandi, þessi fólskulega tilraun hópsins til manndráps í bílakjallara,“ segir Snorri í færslu á X.
„Þannig hefur þessi hópur álitsgjafa og stjórnmálamanna einstakt lag á að gera aukaatriði að aðalatriðum en það er auðvitað með ráðum gert. Það er vegna þess að raunverulegt, efnislegt inntak hugmynda þeirra þolir illa umræðu. Það er sú grundvallarskoðun í málum sem þessum, að í raun beri að halda áfram að bjóða mönnum hingað til lands á þessum sömu forsendum og halda svo áfram að horfa kerfisbundið fram hjá grafalvarlegum afleiðingum þeirrar stefnu. Með hverju málinu á fætur öðru kemur nú æ betur í ljós, að þeir sem hafa þessa skoðun og beita áhrifum sínum til að vinna henni framgang eru raunverulega hættulegir almenningi á Íslandi.“
Töluverð umræða hefur skapast um málið á samfélagsmiðlum, þar á meðal segir Teitur Atlason, fyrrverandi varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar, að hælisleitendakerfið sé komið út í skurð:
„Hvernig er hægt að vera á opinberu framfæri í fjögur ár án þess að einhver setji spuringarmerki við það? Þetta er EKKI leiðin til þess að aðstoða fólk sem hingað leitar.“
Rithöfundurinn Hallgrímur Helgason svaraði honum einfaldlega: „Menn bara að pósta fréttum úr Mbl eins og mark sé á blaðinu takandi?“