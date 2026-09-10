Hélt fyrrum sambýliskonu í heljargreipum – Undarlegt myndband af bölvunarathöfn

Karlmaður hefur verið dæmdur til 9 mánaða fangelsis, að hluta skilorðsbundið, vegna brota í nánu sambandi gagnvart fyrrum sambýliskonu. Á meðal þess sem hann sendi konunni var myndband sem gaf til kynna bölvun með kertum, hauskúpum og dulrænum táknum.
Dómurinn féll í Héraðsdómi Reykjavíkur á þriðjudag, 8. september en var birtur í dag.
Maðurinn var ákærður fyrir brot í nánu sambandi en til vara líkamsárás, umsáturseinelti og brot gegn nálgunarbanni. Átti þetta sér stað fyrr á þessu ári, það er frá 24. mars til 11. júní. Var hann sakaður um að raska friðhelgi einkalífs fyrrum sambýliskonu sinnar og ólögráða barna hennar.
„Fólst háttsemin í líkamlegu, andlegu og fjárhagslegu ofbeldi, hótunum, óvelkomnum símhringingum, tölvupóstum, skilaboðum á samfélagsmiðlum og eftirför á almannafæri,“ segir í dóminum. Þetta hafi gerst þrátt fyrir að Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefði sett nálgunarbann á manninn í sex mánuði þann 19. maí síðastliðinn.
Var maðurinn meðal annars sakaður um að hafa þann 24. mars tekið konuna kverkataki, hrint henni niður í jörðina, sest ofan á hana og haldið henni niðri. Þar hafi hann tekið hana aftur kverkataki og hert að þannig að hún átti erfitt með andardrátt. Þar að auki hafi hann bitið hana í vinstri höndina.
Hræðilegar hótanir
Á tæplega tveggja mánaða tímabili hafi hann sent henni 90 óvelkomna tölvupósta þar sem hann hafi viðhaft hótanir og óviðeigandi ummæli í garð konunnar. Meðal annars skrifaði hann:
„Ég mun gera allt til að þér verði stútað núna veit ég að fyrir þér var ég bara hálfviti og
rusl eins og mér var rústað mun ég rústa þér enn verr.“
Og:
„Ég mun stúta þér og einhver skilar sér ekki í skólann ég lofa þér þetta er fyrir börnin mín af því að þú sendir mér ekki einu sinni rannsóknarniðurstöður lygari svikari djöfulsins betlari eins og þegar þú sagðir að þér líður eins og ég sé að nota þig en þú notaðir mig heldur betur.“
Kerti og hauskúpur
Eitt undarlegasta atvikið er samt hiklaust myndband sem hann sendi í tölvupósti þann 10. maí. Þar sem sjá mátti mynd af konunni á borði sem útbúið var með kertum, hauskúpum, dulrænum táknum og öðrum munum sem gáfu til kynna álaga eða bölvunarathöfn.
Þá hafi hann einnig hringt í konuna, sent henni textaskilaboð og skilaboð í gegnum samfélagsmiðla sem og að stofna á hana tilhæfulausar fjárkröfur, samtals 951 þúsund krónur.
Játaði brot sín
Maðurinn játaði brot sín skýlaust og var horft til þess við ákvörðun refsingar. Hlaut hann níu mánaða fangelsisdóm en sex mánuðir falla niður haldi hann skilorð.
Var honum auk þess gert að greiða konunni 1 milljón króna í bætur sem og tæpar 2 milljónir í lögfræði og málskostnað.