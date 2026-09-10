Guðmundur Ingi boðar sprengju - „Þar fóru ákveðnir atburðir í gang sem varða fjölskyldu mína“

Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður utan flokka, sagði sig úr Flokki fólksins í apríl, þar sem hann ræddi úrsögn sína sem hann hefur til þessa ekki útskýrt með öðrum hætti en að vísa til trúnaðarbrests.
Hann mætti í Morgunvaktina á Rás 1 í morgun þar sem hann sagðist ekki tilbúinn að ræða málið að svo stöddu en hann muni gera það síðar meir. Hann sagði þó eftirfarandi:
„Það var röð atvika sem varð þess valdandi og ég skal alveg viðurkenna að það hefur með það að gera að ég var settur út úr ráðherradómnum. Ekki vegna þess að ég var settur út af ráðherradómnum, heldur út af þeirri aðferð sem var beitt“
Hann hafi heyrt ótrúlegar sögur um úrsögnina og sumar þeirra svo ótrúlegar að um þær mætti skrifa sögu. Hann muni því segja frá aðdraganda úrsagnarinnar áður en langt um líður.
„Pólitíkin er tík og ég verð að segja eins og er að þegar einhver bönd beinast að mér þá er það í lagi. En þegar það er komið út fyrir mig, yfir í fjölskylduna, þá er það ekki í lagi. Þar fóru ákveðnir atburðir í gang sem varða fjölskyldu mína í þessu máli, síðan vatt það upp á sig sem ég mun skýra seinna meir. En þetta var ekki í lagi.“
Guðmundur segir að það hafi verið engin ástæða til að standa að málum eins og gert var og hann muni gera hreint fyrir sínum dyrum fljótlega, enda ekki annað hægt.
„Og ég held að það sé best fyrir alla að sannleikurinn komi fram frekar en að allar þessar sögusagnir séu á kreiki.“