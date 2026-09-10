Guðfinnur vinnur að því að slökkva elda: „Strax í kjölfarið kom í ljós skelfileg staðreynd“

Guðfinnur Eiríksson, sem tók við léni, netfangi og símanúmeri, ferðaþjónustufyrirtækisins Sólarmegin segir að um leið og hann fengið aðgang að þessum hlutum hafi komið í ljós að fjölmargir sem hafi greitt fyrir húsnæði hafi lent á götunni. Ítarlega er fjallað um mál Sólarmegin og eigandann Samúel Jón Samúelsson á vef RÚV og Vísis. Segir í frétt RÚV að maður sem hafi talið sig vera að leigja íbúð á Alicante á Spáni hjá Sólarmegin fyrir 400 þúsund krónur hafi verið svikinn og ætli að leita til lögreglu.
Mikil umræða skapaðist um málið í Facebookhóp Íslendinga á Spáni og sendi því Guðfinnur frá sér ítarlega yfirlýsingu til að leiðrétta misskilning:
„Í ágúst sl. átti ég í viðræðum við Samúel Jón Samúelsson um kaup á léninu sólarmegin.is, tölvupósti og tengdu símanúmeri í þeirri góðu trú að halda áfram rekstri og þjónusta viðskiptavini. Skýrt var rætt og samið um að ég væri eingöngu að kaupa þessa tilgreindu innviði, en ALDREI kennitöluna Sammlind ehf. eða eldri skuldbindingar fyrri eiganda,“ segir Guðfinnur í yfirlýsingunni.
„Þann 1. september sl. innti ég af hendi fyrri greiðslu og fékk aðgang að síma og tölvupósti klukkan 20:00 um kvöldið. Strax í kjölfarið kom í ljós skelfileg staðreynd: Fjölmargir hópar sem höfðu greitt Samúel fyrir gistingu mættu til landsins og lentu á götunni. Íbúðirnar sem fólkið hafði borgað fyrir reyndust óborgaðar af hálfu Samúels og fjármunir viðskiptavina á brott.“
Síðan þá hafi síminn ekki þagnað:
„Ég hef staðið í ströngu við að slökkva elda, aðstoða fólk á ögurstundu og reyna eftir fremsta megni að redda fólki gistingu á hótelum og íbúðum – verkefni og ábyrgð sem tilheyrir mér engan veginn, en ég gat einfaldlega ekki horft upp á fólk lenda á götunni vegna gjörða annars manns.“ Sjálfur lýsir hann sér sem fórnarlambi í þessum viðskiptum og ætlar að gera allt sem í sínu valdi stendur til að minnka skaðann.
„Ég harma innilega þá erfiðu stöðu sem viðskiptavinir lentu í vegna fyrri eiganda og bið ykkur um að sýna mér smá þolinmæði á meðan ég vinn úr þessari flækju.“
Samúel Jón, sem skal ekki ruglað saman við alnafna sinn sem starfar sem tónlistarmaður, sagði í samtali við RÚV að fyrirtæki hans sé komið í þrot. Samúel sé að vinna í því að aðstoða þá Íslendinga sem hann hafi verið búinn að leigja íbúð áður en fyrirtæki hans fór í þrot. Aðspurður um hvort hann ætli sér að endurgreiða þessu fólki leiguverðið sagði Samúel að það standi til.