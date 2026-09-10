Fjögur nýsköpunarverkefni hlutu fyrstu sjálfbærnistyrki Terra

Terra veitti á dögunum í fyrsta skipti sjálfbærnistyrki þar sem áhersla var á umhverfis- og hringrásarlausnir. Alls bárust um 70 umsóknir sem endurspegla þann mikla kraft og nýsköpun sem er til staðar hér á landi. Eftir yfirferð og mat umsókn voru sex verkefni valin til að kynna hugmyndir sínar fyrir valnefnd. Að lokum hlutu fjögur verkefni styrk árið 2026 en þau eru IceSand, GróBox, Loopable og Odasia.
IceSand vinnur að endurnýtingu glers með því að umbreyta því í sand sem meðal annars má nýta í glompur á íslenskum golfvöllum. GróBox þróar lífbrjótanlegar umbúðir úr sveppamassa sem ætlað er að koma í staðinn fyrir frauðplasts meðal annars í íslenskum sjávarútvegi. Frauðplast er framleitt úr jarðefnaeldsneyti á meðan umbúðir Gróbox eru gerðar úr lífrænu og umhverfisvænu hráefni. Loopable vinnur að endurvinnslu textíls með það að markmiði að vinna úr honum nýtt garn sem nýta má til áframhaldandi framleiðslu og halda þannig textílnum lengur í hringrásarhagkerfinu. Odasia þróar hljóðvistarlausnir úr endurunnum textíl og gefur þannig textílúrgangi nýtt og verðmætt hlutverk.
„Markmið Terra með styrkjunum er að styðja við nýsköpun sem getur stuðlað að öflugra hringrásarhagkerfi, dregið úr sóun verðmætra auðlinda og skapað sjálfbærari framtíð með nýsköpun og framsýnum lausnum. Við hlökkum til að fylgjast með þessum metnaðarfullu verkefnum vaxa og dafna á komandi misserum. Sem hluti af styrkveitingunni munu styrkþegarnir kynna framgang verkefna sinna á stjórnendadegi Terra sem fram fer í haust,“ segir Erna Björk Häsler, markaðsstjóri Terra.
„Fjöldi og gæði umsóknanna sýna glöggt hversu öflug nýsköpun á sér stað á sviði umhverfis- og hringrásarlausnasjálfbærnimála hér á landi. Við þökkum öllum sem sendu inn umsókn og hlökkum til að fylgjast með verkefnunum þróast áfram,“ segir Erna.