Einar blæs á gagnrýnina: „Þetta verður til bóta, það er alveg klárt“

Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi Framsóknar og formaður borgarráðs, segir að uppsagnirnar í borginni verði til bóta.
Í lok ágúst var tugum sagt upp í stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Líkt og fjallað var um í vikunni óttast formannaráð BSRB að fjöldauppsagnir hjá Reykjavíkurborg að undanförnu eigi eftir að leiða til aukins álags á aðra opinbera þjónustu, atvinnuleysis, félagslegs vanda og aukins ójöfnuðar. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri boðaði frekari uppsagnir í viðtali við Vísi.
Skúli Helgason, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, segir í grein á Vísi í dag að skipulagsbreytingarnar grafi undan uppbyggingu nærþjónustu borgarinnar: „Þær skipulagsbreytingar með fjöldauppsögnum, sem nýr meirihluti borgarstjórnar keyrði í gegn á aukafundi borgarráðs fyrir hálfum mánuði eru alvarleg atlaga að grunnþjónustu við börn, ungmenni og viðkvæma skjólstæðinga skóla, frístundastarfs og velferðarþjónustunnar í borginni,“ segir Skúli og nefnir dæmi um starfsmann sem var sagt upp:
„Dæmi af einum slíkum starfsmanni í borginni er að hann fékk uppsagnarbréf á þriðjudegi, lét af störfum á föstudegi og eitt af hans síðustu verkum var að mæta í einn af grunnskólum borgarinnar sem hluti af áfallateymi hverfisins til að styðja við bakið á starfsfólki skólans og nemendum vegna alvarlegs ofbeldisatviks, sem kallaði á skjót viðbrögð.“
Segir Skúli að aðgerðirnar hafi verið vanhugsaðar. Einar er ekki á sama máli, í viðtali í Morgunútvarpinu á Rás 2 í morgun að
„Mér þykir vænt um starfsfólk Reykjavíkurborgar og það fær enginn eina einustu gleði, eða gerir það af einhverri hugmyndafræðilegri ánægju, að segja upp fólki, það er alls ekki þannig. Þetta voru gríðarlega nauðsynlegar breytingar á stjórnskipun borgarinnar og þetta verður til bóta, það er alveg klárt.“
Vonast hann til þess að þjónustan batni en ekki versni líkt og gagnrýnisraddir hafa haldið fram: „Við erum ekki að breyta starfsemi frístundaheimila eða félagsmiðstöðva með neinum hætti. Þjónustan sem að börn og barnafjölskyldur fá mun bara batna,“ segir Einar, fagleg stjórnun verði áfram til staðar og staðan verði tekin reglulega hvort breytingarnar hafi verið til batnaðar eða ekki.