Eftir sigur tapaði Kristján Már fyrir Reykjavíkurborg

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur úrskurðað Reykjavíkurborg í vil í langvarandi deilumáli borgarinnar við Kristján Má Unnarsson fréttamann Sýnar og eiginkonu hans. Hafði nefndin áður úrskurðað hjónunum í vil en eftir að tekin var ný ákvörðun í málinu af hálfu borgarinnar hefur nefndin komist að öndverðri niðurstöðu.
Hjónin kærðu framkvæmdir við leikskóla sem er skammt frá heimili þeirra. Gengu framkvæmdirnar út á að koma fyrir færanlegum kennslustofum og tengibyggingu við leikskólann. Kristján Már og kona hans vildu meina að í raun væri ekki um tímabundna ráðstöfun að ræða eins og borgin héldi fram og þar að auki hefðu framkvæmdirnar áhrif á fasteign þeirra ekki síst með skertu útsýni og auknu skuggavarpi.
Þegar hjónin kærðu framkvæmdirnar fyrst úrskurðaði nefndin þeim í vil á þeim grundvelli að andmælaréttur þeirra hefði ekki verið virtur. Byggingarleyfi vegna framkvæmdanna var því fellt úr gildi. Í kjölfarið gaf byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar út nýtt byggingarleyfi eftir að Kristjáni Má, eiginkonu hans og öðrum húseigendum í næsta nágrenni var gefinn kostur á að tjá sig.
Vanhæfur
Hjónin kærðu hins vegar nýja byggingarleyfið og vísuðu til þess að ekkert tillit hefði verið tekið til athugasemda þeirra. Kröfðust þau þess einnig að hverfisskipulag sem heimilaði borginni að ráðast í framkvæmdirnar án grenndarkynningar yrði fellt úr gildi. Einnig vildu þau meina að byggingarfulltrúi og allir hans undirmenn væru vanhæfir í málinu vegna fyrri aðkomu sinnar að því og vegna þess að þeir væru allir starfsmenn framkvæmdaraðilans, Reykjavíkurborgar.
Reykjavíkurborg andmælti því að ekki hefði verið tekið tillit til athugasemda hjónanna og sagði það rangt að kennslustofurnar væru ekki færanlegar. Því var einnig vísað á bug að byggingarfulltrúi og allir hans undirmenn teldust vera vanhæfir í málinu. Starfsmaður sveitarfélags yrði að eiga persónulegra hagsmuna að gæta til að teljast vanhæfur og ógilding ákvörðunar ylli ekki vanhæfi sama stjórnvalds til að taka nýja ákvörðun í sama máli. Lög gerðu beinlínis ráð fyrir því að við ógildingu stjórnsýsluákvörðunar væri málinu vísað á ný til sama stjórnvalds.
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Stendur
Í niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála segir að Reykjavíkurborg hafi brugðist við þeim annmörkum sem leitt hafi til þess að fyrra byggingarleyfið var fellt úr gildi, með því að veita lóðarhöfum aðliggjandi lóða tækifæri til að koma á framfæri athugasemdum. Borgin hafi einnig fært fullnægjandi rök fyrir staðsetningu kennslustofanna á lóð leikskólans, en það var einnig meðal þess sem Kristján Már og eiginkona hans gerðu athugasemd við.
Hvað varðar hið meinta vanhæfi byggingarfulltrúans og undirmanna hans segir nefndin að í stjórnsýslurétti sé meginreglan sú að starfsmaður verði ekki vanhæfur til að fara með mál af þeirri ástæðu einni að hann hafi áður tekið stjórnvaldsákvörðun í málinu, sem síðar hafi verið felld úr gildi af æðra stjórnvaldi. Eitthvað annað og meira þurfi að koma til, svo sem sérstök óvild í garð málsaðila. Ekkert hafi komið fram í málinu sem bendi til að slík staða sé uppi.
Nefndin fellst því ekki á vanhæfiskröfu hjónanna.
Nefndin fellst heldur ekki á að kennslustofurnar geti ekki talist vera færanlegar og vísar til þess að samkvæmt greinargerð hönnunarstjóra verði gólfbitar settir á stálbita þannig að hægt verði að hífa kennslustofurnar í burtu.
Fer nefndin síðan í all ítarlegu máli yfir athugasemdir um að vegna þessarar stækkunar á leikskólanum muni umferð við hann aukast og ekki hafi verið gert ráð fyrir nægilegum fjölda bílastæða. Segir nefndin gögn málsins sýna fram á að nægilegt mat hafi verið lagt á bílastæðaþörf við leikskólann.
Í ljósi alls þessa hafnar nefndin kröfu Kristjáns Más og eiginkonu hans um að hið nýja byggingarleyfi fyrir tveimur færanlegum kennslustofum auk tengibyggingar á lóð leikskólans verði fellt úr gildi.