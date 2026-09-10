Birta Ósk nýr markaðsstjóri Prís

Prís hefur ráðið Birtu Ósk Friðbertsdóttur í starf markaðsstjóra. Í tilkynningu segir að frá því að verslunin opnaði hefur Prís fest sig í sessi sem ódýrasta lágvöruverslun landsins. Með ráðningu Birtu er ætlunin að efla enn frekar markaðsstarf og sýnileika Prís og byggja áfram á þeim árangri sem náðst hefur.
Birta Ósk hefur þegar hafið störf og hún hefur að baki fjölbreytta reynslu á sviði markaðsmála, verkefnastjórnunar og framleiðslu á auglýsinga- og sjónvarpsefni.
Hún kemur til Prís frá Orkunni, þar sem hún starfaði við markaðsmál síðastliðið ár. Þar áður var hún hjá heildsölunni Syztir. Í báðum störfunum vann hún að gerð og birtingu markaðsefnis á samfélagsmiðlum og að auknum sýnileika vörumerkja. Hún hefur einnig stýrt framleiðslu auglýsinga, þáttaraða og annars markaðsefnis fyrir fyrirtæki, bæði fyrir sjónvarp og samfélagsmiðla.
Birta Ósk hefur stundað nám í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst, með áherslu á verkefnastjórnun og viðskiptagreind.
„Við erum mjög ánægð með að fá Birtu til liðs við okkur. Hún býr yfir góðri þekkingu og reynslu á sviði markaðsmála, verkefnastjórnunar, sölu og efnisframleiðslu sem mun nýtast vel hjá okkur. Við viljum halda áfram að þróa vörumerki Prís og styrkja tengslin við viðskiptavini okkar. Birta hefur bæði reynsluna og hugmyndirnar til að leiða þá vinnu áfram,“ segir Vífill Ingimarsson, framkvæmdastjóri Prís.
Í tilkynningunni kemur fram að smkvæmt verðlagseftirliti ASÍ hefur Prís verið ódýrasta lágvöruverslun landsins frá opnun fyrir tveimur árum. Verslunin er á Smáratorgi.