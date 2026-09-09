Var í símanum við dóttur sína þegar hún dó – „Hún sá hann ekki“

Kanadískur maður þurfti að hlusta á þegar dóttir hans var drepin af skógarbirni í gegnum símann. Hann gat ekkert gert til að hjálpa á meðan.
Breska blaðið Express greinir frá þessu.
Faðirinn, Hubert Esquirol, greinir frá málinu sem kom upp í ágúst árið 2020. En þá hafði dóttir hans, hin 44 ára Stephanie Blais, farið í sumarbústað með eiginmanni sínum Curtis og þremur börnum í norðurhluta Saskatchewan héraðs um miðbik Kanada.
Biluð vatnslögn
Þegar þangað var komið lenti Stephanie í vandræðum með að koma vatni á bústaðinn en eiginmaður hennar lagaði það. Stephanie ákvað þá að hringja í föður sinn.
„Hún hringdi í mig til að segja mér að vatnslögnin hefði ekki verið að virka og að eiginmaður hennar hefði lagað hana. Hún sagði síðan syni sínum, Eli, að hlaupa inn og ná í loftnet,“ segir Hubert í viðtali.
En fljótlega breyttist símtalið og fór að minna á atvik úr hryllingsmynd. Hubert heyrði allt í einu undarleg hljóð, eins konar gurgl. Síðan heyrði hann ekki neitt. Dóttir hans svaraði ekki í margar mínútur. Loks lagði Hubert á og reyndi að hringja aftur. En þá hringdi síminn alltaf út.
Of seint
Stephanie hafði farið aðeins frá bústaðnum, handan við trén sem liggja við hann, til þess að fá betra farsímasamband. En þar varð hún fyrir árás skógarbjarnar og það var það sem Hubert þurfti að hlusta á.
Talið er líklegt að björninn hafi komið út úr skóginum og læðst aftan að henni.
„Stephanie hefur gengið beint fyrir björninn. Hún hefur snúið baki í hann. Hún sá hann ekki,“ segir Hubert.
Curtis heyrði lætin fyrir utan og kom hlaupandi og sá hvað gerst hafði. Hann náði í piparúða til þess að hrekja dýrið í burtu en þá reiddist björninn. Curtis náði þá í byssu og skaut dýrið tvisvar sinnum. Þá féll það loks niður dautt.
Stephanie var hins vegar meðvitundarlaus og með engan púls. Curtis reyndi endurlífgun sem bar ekki árangur. Farið var með hana á sjúkrahús í bænum Buffalo Narrows en það var of seint því hún var látin.
Á veiði
Árásir skógarbjarna eru ekki mjög algengar. Stephanie Blais er sú fyrsta sem lést í slíkri árás í Saskatchewan síðan árið 1983.
Rannsókn lögreglunnar sýndi hins vegar að björninn var aðeins með bláber í maganum. Talið er að hann hafi verið svangur og hafi verið að veiða Stephanie.
Faðir hennar Hubert segist þakklátur fyrir að barnabörnin hans hafi sloppið undan birninum. En rétt áður en Stephanie lést hafði 9 ára sonur hennar verið hjá henni.
„Á yfirborðinu vegnar þeim vel, en ég er nógu gamall til að vita að þetta mun fylgja þeim alla ævi,“ segir hann.