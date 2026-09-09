Ugla baunar á Sigmund Davíð: „Ala endalaust á sundrung og heift“

Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir, kynjafræðingur og baráttukona fyrir réttindum trans fólks, segir að þeir sem kenni kynfræðslu og hinsegin fræðslu um lakan árangur íslenskra grunnskólanemenda á PISA-könnuninni séu að gera það á óheiðarlegum forsendum. Enginn vafi er á að orð hennar beinast að Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins, sem sagði í gær:
„Niðurstöður Pisa-könnunarinnar eru hræðilegar. Dýrasta grunnskólakerfi heims fær verstu niðurstöður þróaðra ríkja. Ég ætla að fara alveg út á ystu nöf og leggja til að skólarnir hætti að fela börnunum að teikna klámmyndir og noti tímann sem sparast til að kenna þeim að lesa,“ sagði hann og deildi svo frétt Nútímans frá því í vor um kynfæramyndir sem héngu upp á vegg í Álftamýrarskóla.
Margir tóku undir með Sigmundi Davíð, þar á meðal Einar Jóhannes Guðnason, oddviti flokksins í Kópavogi sem sagði:
„Veit um áhyggjufullt foreldri sem gerðist svo djarft að deila myndefninu á facebook til að efna til umræðu og facebook lokaði aðgangi viðkomandi fyrir að deila klámi.“
Ala á andúð
Ugla Stefanía segir þetta popúlisma: „Áhrifafólk sem kennir annað hvort kynfræðslu, hinsegin fræðslu eða innflytjendum um lakar niðurstöður úr PISA könnunina eru að gera það á óheiðarlegum forsendum. Það gefur auga leið að þau eru að nýta sér niðurstöður könnunarinnar í pólítískum og popúlískum tilgangi til að ala á andúð og sanka að sér atkvæðum fólks sem er hrætt við stöðuna og veit ekki hvernig á að laga hana,“ segir hún.
„Niðurstöður PISA könnunarinnar eru auðvitað vonbrigði fyrir alla - og ekki bara Ísland, heldur víðar. Í heimi þar sem samfélagsmiðlar og gervigreind keppast um athygli ungmenna með ávanabindandi aðferðum er ekki skrítið að ungmenni standi verr þegar kemur að lestri og lesskilningi. Áskoranirnar sem við stöndum frammi fyrir eru margvíslegar, og mikilvægt að stjórnvöld og skólayfirvöld fari ofan í kjölinn og finni leiðir til að bæta lestrarkunnáttu ungmenna.“
Vill hún að frekar verði tekið á vandanum:
„Þess væri óskandi að fólk sem sýpur nú hveljur yfir ástandinu einblíndi á það sem skiptir máli í þessu, í stað þess að ala endalaust á sundrung og heift í samfélaginu. Nóg hefur verið af henni undanfarin misseri. Tökum utan um ungmennin okkar og tökum á vandanum í stað þess að búa til ímyndaða óvini á þeirra kostnað.“