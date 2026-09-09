Selenskí á Íslandi og fundaði með Þorgerði - „Við áttum upplýsandi og einlægt samtal“ 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra átti fund með Volodómír Selenskí, forseta Úkraínu, á Keflavíkurflugvelli síðdegis í dag. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá utanríkisráðuneytinu.
„Við áttum upplýsandi og einlægt samtal um stöðu mála og ég undirstrikaði staðfastan stuðning Íslands við varnarbaráttu Úkraínu gegn landvinningastríði Rússlands,“ segir Þorgerður Katrín í tilkynningu og bætir við:
„Við hlustum á óskir Úkraínu um stuðning og íslensk stjórnvöld munu halda ótrauð áfram að veita þeim nauðsynlegan varnar-, efnahags- og mannúðarstuðning, einkum sem lýtur að loftvörnum og á sviði orkumála enda horfir úkraínska þjóðin því miður fram á harðan vetur.“
Ísland hefur stutt dyggilega við Úkraínu á sviði orkumála, svo sem með framlögum í sérstakan orkusjóð. Þá hafa íslensk orkufyrirtæki gefið varahluti og búnað svo Úkraínumenn geti viðhaldið orkuinnviðum sínum sem verða fyrir gegndarlausum árásum Rússa.
Á fundi Þorgerðar og Selenskís voru einnig orkumálaráðherrann Denys Shmyhal og yfirmaður úkraínsku leyniþjónustunnar Rustem Umerov en sá síðarnefndi vinnur að því að efla samstarf um loftvarnir meðal Evrópuríkja.