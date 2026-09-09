Segir launafólk vinna fyrir sköttum til kl. 11.41 - „Ríkisstjórnin talar eins og peningar ríkisins komi úr sérstakri uppsprettu“

Elliði Vignisson, bæjarstjóri Ölfuss, birti í dag grein kl. 10 og benti launafólki sem vinnur dagvinnu að ef það hóf störf kl. 8 og ynni til kl. 17 þá ætti það enn eftir að vinna í einn klukkutíma og 41 mínútu bara fyrir sköttum.
„Af heildarlaunum upp á 826.000 heldur viðkomandi eftir 467.844 kr. Það jafnast á við að hann vinni bara fyrir sköttum frá því á nýársdag til 30. maí, ár hvert. Eða að launamaður sem vinnur frá 08 til 17:00 vinni til kl. 11:41 bara fyrir sköttunum.“
Í grein á vef sínum, ellidi.is, fer bæjarstjórinn yfir málin. Elliði segir launamann sem er með 826 þúsund krónur í mánaðarlaun greiða um 325 þúsund krónur í skattaog opinber gjöld, í hverjum einasta mánuði. Það eru tæpar fjórar milljónir á ári og um 41% af laununum.
Vísar Elliði til skattareiknivélar Viðskiptaráðs sem birt var í dag.
Sjá einnig: Hvað borgar þú í skatta? - Skattareiknivél Viðskiptaráðs
„Af launum upp á 826.00 greiðir þú hátt í 4 milljónir á ári í skatta. Af heildarlaunum upp á 826.000 heldur viðkomandi eftir 467.844 kr. Það jafnast á við að hann vinni bara fyrir sköttum frá því á nýársdag til 30. maí, ár hvert. Eða að launamaður sem vinnur frá 08 til 17:00 vinni til kl. 11:41 bara fyrir sköttunum.“
Nær hálfur vinnudagur fer í skatta sem á samt að hækka
„Þrátt fyrir að þú vinnir á hverjum degi framundir hádegi bara fyrir sköttum þá á samt að hækka skattana á þig,“ segir Elliði og brýtur þetta niður:
„Fyrst er tekjuskatturinn tekinn af laununum. Síðan er skattur lagður á matinn, bensínið, rafmagnið, símaþjónustuna, veitingarnar og nánast allt sem við kaupum. Við greiðum skatt þegar við öflum tekna, þegar við eyðum þeim, þegar við spörum og meira að segja þegar við föllum frá og skiljum eitthvað eftir handa börnunum okkar.
Ríkið er með í hverju einasta fjárhagslega skrefi sem við stígum, og réttir alltaf fram lófann.“
Segir Elliði Skattareiknivél Viðskiptaráðs draga þessa skattheimtu fram í dagsljósið.
„Hún sýnir líka hvers vegna stjórnvöld kjósa flókið skattkerfi. Þegar skattarnir eru faldir í eldsneytisverði, vörugjaldi, virðisaukaskatti og alls konar smágjöldum verður auðveldara að sannfæra fólk um að einn skattur enn skipti litlu máli. En margt smátt gerir eitt stórt. Mjög stórt, og það er enn að stækka.“
Elliði bendir á að ríkistjórnin ætli enn að bæta í þegar kemur að skattheimtu.
„Kílómetragjaldið á að skila fjórum milljörðum til viðbótar, áfengis- og kolefnisgjöld hækka, persónuafsláttur og skattþrep verða skert að raunvirði og nýjar álögur eru lagðar á banka, ferðaþjónustu og baðlón. Auðvitað lendir reikningurinn að lokum hjá almenningi.
Ríkisstjórnin talar eins og peningar ríkisins komi úr sérstakri uppsprettu. Það gera þeir ekki. Hver einasta króna kemur úr vasa fólks og fyrirtækja. Úr vösunum þínum.
Vandinn er ekki að þjóðin greiði ekkert til samfélagsins. Vandinn er að stjórnvöld virðast aldrei telja sig hafa fengið nóg.“