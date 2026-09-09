Prestur sal söfnunarfé kirkjunnar og peningum af aldraðri móður sinni

Gregory Allen Madeya, 69 ára gamall prestur í Bandaríkjunum, hefur verið ákærður fyrir að stela úr kirkjunni sinni og öðrum kristnum söfnuðum. Hann er líka sakaður um að hafa stolið frá móður sinni.
Tímaritið People greinir frá þessu.
Madeyja, sem upprunalega kemur frá Úkraínu, var handtekinn þann 14. ágúst í bænum Vero Beach í Flórída fylki í Bandaríkjunum. Hann er sakaður um að hafa stolið samanlagt 740 þúsund dollurum frá kristnum söfnuðum og móður sinni. En það jafngildir tæplega 90 milljónum króna.
Um er að ræða mörg brot sem ná aftur til ársins 2018. Er hann meðal annars sakaður um að hafa stolið gjafafé úr kaþólsku kirkjunni sem hann þjónaði en einnig að stela úr öðrum sjóðum kirkjunnar.
Söfnunarféð hvarf
Vitni greindu lögreglunni frá að söfnunarfé hefði horfið, einnig gjafafé og fé sem kirkjan safnaði með öðrum leiðum. Það er féð sem kom inn rataði aldrei inn á reikninga hennar.
Þá greindi skartgripasali frá því að Madeyja hefði selt honum kaleik úr gulli. Gripurinn reyndist vera eign kirkjunnar.
Á meðal þess sem Madeyja keypti fyrir hið stolna fé var Ford Mustang sportbíll en einnig er talið að hann hafi keypt fíkniefni.
Í ákæruskjölunum kemur einnig fram að Madeyja sé grunaður um að hafa stolið fjármunum af aldraðri móður sinni, alls 230 þúsund dollurum. Eða tæplega 28 milljónum króna. Hafði gömlu konunni verið vísað frá hjúkrunarheimilinu sínu eftir að greiðslur höfðu ekki borist.