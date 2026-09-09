MMA kappi berst við simpansa – „Líkamleg áhætta fyrir þátttakandann er mjög raunveruleg“

MMA bardagamaður að nafni Cole Johnson ætlar að berjast við simpansa. Hann hefur hins vegar verið varaður við því að simpansi gæti hæglega drepið hann.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
MMA bardagamaðurinn Cole Johnson hefur greint frá því að hann hyggist fara í hringinn og slást við simpansa á föstudag, 11. september.
Að sögn Johnson hefur hann fengið boð upp á hálfa milljón Bandaríkjadollara, eða rúmar 60 milljónir króna, fyrir bardagann. Leynd hvílir yfir staðsetningu bardagans. En Johnson segir að honum verði flogið til ónefnds lands þar sem hann muni berjast við dýrið.
Málið á rætur sínar í myndbandi Johnson á TikTok þar sem hann fullyrti að hann gæti sigrað simpansa í bardaga. Myndbandið trendaði og um 8 milljónir sáu það.
Stórhættulegt
Hins vegar hefur Johnson verið varaður við því að þetta uppátæki sé stórhættulegt. Simpansi geti hæglega stórslasað hann eða jafn vel drepið.
„Líkamleg áhætta fyrir þátttakandann er mjög raunveruleg,“ segir Kimberley Jane Hockings, aðstoðarprófessor í náttúruverndarfræðum við Exeter háskóla. „Simpansar eru villidýr með flókin félagsleg og atferlisleg viðbrögð og þegar þeir skynja ógn við sjálfa sig eða aðra í samfélagi sínu geta þeir brugðist við með óvenjulegri árásargirni.“
Þó að simpansar séu ekki nema 100 til 170 sentimetrar að hæð þá eru þeir miklu sterkari en menn. Þeir geta auðveldlega beinbrotið manneskjur og lamið til ólífis. Fyrir utan mikinn styrk sinn þá eru þeir með stórar og beittar vígtennur sem auðvelt er fyrir þá að nota í bardaga, til dæmis til þess að rífa barkann úr fórnarlambi sínu.
Að sögn Johnson verður simpansinn sem hann mun berjast við ekki deyfður með neinum lyfjum og tennurnar í honum verða ekki sverfðar. Hins vegar verða öryggisverðir með deyfibyssur tilbúnir á hliðarlínunni ef útlit er fyrir að apinn muni drepa Johnson.