Jimmy Kimmel segir komið gott

Næsta þáttaröð af kvöldþættinum Jimmy Kimmel Live! á ABC verður sú síðasta. „Samningur hans verður ekki framlengdur,“ útskýrði heimildarmaður sem þekkir til málsins.
Þáttaröðin hefst á þriðjudag og lýkur, eftir 24 ár í beinni útsendingu, í maí 2027.
Talsmaður ABC Entertainment segir hins vegar: Þessar upplýsingar eru ónákvæmar, allar fréttir um framtíð þáttarins á þessum tímapunkti eru eingöngu getgátur.“
Kimmel hefur verið aðalþáttastjórnandi þáttarins síðan 2003, sem gerir hann að einum lengst starfandi kvöldþáttastjórnanda á stöðinni. Heimildarmenn segja að ólíklegt sé að þessi aðgerð tengist fjandsamlegu sambandi Kimmels við stjórn Trumps. Kimmel lenti í hörðum deilum við Trump fyrr á þessu ári eftir að hann sagði í gríni að Melania Trump, forsetafrú, „væri eins og verðandi ekkja “ nokkrum dögum fyrir þriðju morðtilraunina á forsetanum.
Trump varð reiður og krafðist þess þegar í stað að ABC reki hann. Hann gagnrýndi einnig sjónvarpsþáttastjórnandann fyrir ummæli hans um morðið á Charlie Kirk í september 2025, sem leiddi til þess að Kimmel var tímabundið rekinn úr útsendingu undir stjórn Bobs Igers, forstjóra Disney. Heimildarmenn segja að nýr forstjóri Disney, Josh D'Amaro, muni ekki láta stjórnmál hafa áhrif á sig.
D'Amaro hefur að sögn boðið reyndum framkvæmdastjórum snemmbúinn eftirlaunapakka sem hluta af endurskipulagningu og kostnaðarlækkun innan fyrirtækisins. Kostnaðarlækkun gæti hafa átt þátt í ákvörðun þeirra um að skilja við Kimmel.