Höfðatorgsmálið: Þvertaka fyrir að málið tengist fíkniefnaviðskiptum

Sakborningar og brotaþoli í Höfðatorgsmálinu þvertaka fyrir að málið tengist viðskiptum með fíkniefni.
Mennirnir eru nafngreindir í ákæru en þetta eru þeir Kareem M. M. Abufarhah, Qossay Ali Yahya Alsadi og Mohamed Sayidali Ahmed. Allir þrír eru sakaðir um að hafa í sameiningu reynt að svipta brotaþola í málinu lífi með þeim hætti að Kareen ók Land Rover-bifreið, á mikilli ferð, á brotaþola svo hafnaði við það á vélarhlíf bifreiðarinnar og féll svo í jörðina. Þá hafi Qossay barið brotaþola ítrekað í líkamann með óþekktu áhaldi og Mohamad stakk brotaþola í vinstri rasskinn með óþekktu stunguvopni. Árásin hafi valdið því að brotaþoli var settur í lífshættulegt ástand og hlaut sár í húðbeði vinstri rasskinnar, lungnamar á báðum lungum, blóðþurrðarlost, brot á vinstri beinhjótu á vinstra upphandleggsbeini, mar, bólgur og fleiðusár á vinstri ökkla og þreifieymsli á vinstri handlegg og kvið.
Sjá einnig: Myndband sýnir hvernig hvítum Land Rover var ekið á brotaþola á mikilli ferð
Kareem neitaði að hafa keyrt Land Roverinn, hann lýsti því að bílakjallarinn við Höfðatorg hafi verið eins konar samkomustaður Kareems og vina hans en þar hafi þeir komið saman nánast daglega um þriggja mánaða skeið í aðdraganda árásarinnar. Vill Kareem meina að þrír aðilar hafi komið í kjallarann og ráðist á hópinn, meðal annars vopnaðir sveðju og hafnaboltakylfu.
Aðalmeðferðin tafðist í morgun þar sem vitni fann ekki húsnæði héraðsdóms, eftir hálftíma bið kom og hann og sagðist hafa farið tvisvar í bílakjallarann þetta kvöld. Í frétt RÚV um skýrslutökuna segir að atvikið hafi átt sér stað í seinni ferð hans í bílakjallarann.
Vitnið lýsti því að hann hafi orðið mjög hræddur þegar átökin hófust, fólk hafi slegist og einhverjir hafi verið með kylfur. Hann hafi ekki séð neinn keyra á neinn eða að neinn hafi verið stunginn.
Saksóknari spilaði myndskeið þar sem sést þegar keyrt var á brotaþola og maður sprautar úr slökkvitæki.
Qossay sagði að hann hefði farið bílavillt og endað í bílakjallaranum fyrir rælni, eins og það er orðað í frétt Vísis.
Mohamed sagði að hann hefði farið í bílakjallarann til þess að reykja kannabis með vini sínum, hann hafi gert það daglega í um tvo mánuði. Skyndilega hefðu þrír menn mætt vopnaðir og mikil átök brotist út. Hann hafi reynt að stöðva átökin en ekki tekið þátt í þeim.
Brotaþoli sagðist hafa mætt í bílakjallarann til þess að ræða við Kareem um meintan þjófnað af kunningja hans. Hann hefði verið með tveimur félögum sínum þarna fyrir tilviljun og hann hefði ekki séð að þeir væru vopnaðir. Á myndskeiði sést annar félagi hans greinilega með hafnaboltakylfu og hinn virðist halda á einhvers konar vopni. Hann hafi ekki þekkt Mohamed eða Qossay þrátt fyrir að vera sýnd samskipti sem virðast snúast um viðskipti með fíkniefni, hann þvertók fyrir það líkt og hinir ákærðu.