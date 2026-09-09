Gullgröftur hafinn í námunda við höfuðborgarsvæðið – Stór bor fluttur inn frá Finnlandi

Gullgröftur er hafinn í Þormóðsdal, rétt austan við höfuðborgarsvæðið. Stór bor hefur verið fluttur inn frá Finnlandi til leitarinnar.
Hópur vinnumanna er mættur í Þormóðsdal, austan við Hafravatn í Mosfellsbæ, og búið er að færa þangað stóran jarðbor. Gullleit er að hefjast á ný á Íslandi en það eru ekki Íslendingar sem standa að henni heldur Kanadamenn.
Fyrirtækið Iceland Resources er með rannsóknarleyfi í Þormóðsdal en það er hluti af kanadísku samsteypunni St. Georges Eco-Mining. Í apríl síðastliðnum var greint frá því að félagið Aurania Resources ætlaði að fjárfesta um 620 milljónum íslenskra króna í gullleit St. Georges á Íslandi. Sýnatökur og aðrar rannsóknir hafa staðið yfir undanfarin ár.
770 metra djúpar holur
Í dag greinir svo St. Georges frá því að gulleit sé hafin. Grafnar verða sex kjarnaholur, 770 metra djúpar með demantsbor.
„Við erum sérstaklega ánægð með að sjá virka borun aftur í verkefninu og hlökkum til að vinna náið með Aurania á meðan það stefnir að upphaflegri skilgreiningu á nútímalegri auðlind,“ er haft eftir Þórdísi Björk Sigurbjörnsdóttur, stjórnarformanni Iceland Resources.
Í færslu Aurania Resources frá 20. ágúst síðastliðnum var greint frá því að kjarnabor væri á leið til Íslands. Hafði hann áður verið notaður í Finnlandi en var fluttur með skipi frá Danmörku.
„Við erum spennt að byrja að bora í Þormóðsdals verkefninu,“ segir í færslu félagsins á samfélagsmiðlum.
Umdeildar tilraunir
Gulleit hófst fyrst á svæðinu árið 1903 og svo aftur á milli 1911 og 1924. En vonir Íslendinga voru brostnar þegar gullið var ekki nógu mikið til þess að það borgaði sig að vinna það.
En vonir Íslendingar voru ekki alveg úr sögunni því að árin 2005 og 2006 leitaði fyrirtækið Melmi að gulli. Melmi varð gjaldþrota árið 2014 en eigendur þess, feðgarnir Vilhjálmur Kristinn Eyjólfsson og Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson, héldu áfram í gegnum félagið Iceland Resources. Það félag fékk leyfi til gullleitar á níu svæðum árið 2015 og 2016 þó einkum væri horft til Þormóðsdals. Iceland Resources gekk síðan inn í St. Georges.
Gullleit er langt frá því að vera óumdeild starfsemi því henni fylgir jafnan mikið rask og mengun. Einkum ef þær eru framkvæmdar nálægt vatnsbólum. Á Íslandi hefur gull aðeins fundist í litlu magni og því líklegt að jarðrask yrði þeim mun meira til þess að vinna það úr jörðinni.
Úthlutun rannsóknarleyfa á Íslandi hefur einnig verið harðlega gagnrýnd eins og DV greindi frá árið 2017. En þá hafði ekki verið haft samráð við landeigendur á svæðunum og þeir töldu á sér brotið og settu sig upp á móti gullleitinni.