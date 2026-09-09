Giuliani segir að Mamdani ætti ekki að mæta í minningarathöfnina 11. september vegna þess að hann er múslimi

Rudy Giuliani, fyrrverandi borgarstjóri New York, vill ekki sjá Zohran Mamdani, núverandi borgarstjóra á minningarathöfninni um hryðjuverkin 11. september árið 2001 vegna þess að hann er múslimi. Mamdani segir að sér sé nokk sama um hvað Giuliani finnist.
Breska blaðið The Guardian greinir frá þessu.
Giuliani, sem var borgarstjóri New York þegar árásin var gerð á Tvíburaturnana þann 11. september árið 2001, sagði í viðtali við öfgahægri sjónvarpsstöðina Newsmax að hann vildi ekki sjá Mamdani á minningarathöfninni sem er haldin árlega við staðinn þar sem turnarnir féllu. En í ár eru 25 ár síðan árásin átti sér stað.
Móðgaður
„Þar sem ég missti vini þarna og var mjög náinn mörgum fjölskyldum, móðgar það mig að hann sé að koma,“ sagði Giuliani í viðtalinu. En Giuliani er dyggur stuðningsmaður Donald Trump Bandaríkjaforseta. Sagðist Giuliani ætla að mæta í athöfnina.
Sagði hann að Mamdani ætti ekki að mæta í athöfnina. Sagði hann að hryðjuverkamenn Al-Quaeda sem frömdu voðaverkin hafi gert það í nafni Islam. Þeir hafi ekki verið að reyna að „fela það“ eins og Mamdani væri að gera. Sagði hann að Mamdani væri stuðningsmaður þess að Islam væri ríkjandi trú í Bandaríkjunum án þess að hafa nokkuð því til stuðnings.
Gefur lítið fyrir ummæli Giuliani
Mamdani lét þessi ummæli Giuliani eins og vind um eyru þjóta og staðfesti að hann myndi mæta í athöfnina eins og allir borgarstjórar New York hafa gert og hann hafi sjálfur gert í fyrra. Það er staðið hlið við hlið með fjölskyldum sem misstu ástvini sína og viðbragðsaðilum sem reyndu að bjarga fólki úr rústunum.
„Ég er stoltur af því að vera borgarstjóri þessarar borgar. Ég elska þessa borg. Ég elska þetta land,“ sagði Mamdani. „Það sem ég vil að í þessari viku verði áherslan lögð á fjölskyldur þeirra sem misstu ástvini fyrir 25 árum í hræðilegu hryðjuverkunum 11. september, og einnig á þá sem brugðust við og gerðu allt sem þeir gátu.“
Trump mætir ekki
Donald Trump ætlar ekki að mæta í athöfnina, fyrstur Bandaríkjaforseta. Er það vegna þess að hann fékk ekki að halda þar ávarp. Í staðinn ætlar Trump að vera í Pentagon þar sem hryðjverkamennirnir grönduðu einni flugvélinni þennan örlagaríka dag.