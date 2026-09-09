Gagnrýnt að laumumynd forsætisráðherrans sé notuð á kosningaskilti

Taugatitringurinn í Svíþjóð vegna þing- og sveitarstjórnarkosninganna á sunnudag tekur á sig ýmsar myndir en mjótt er á mununum á milli fylkinga á þingi og því alls óvíst hvort hægri flokkarnir haldi völdum, vinstri flokkarnir taki við eða að mynduð verði stjórn þvert yfir miðjuna. Nýjasta uppákoman sem valdið hefur deilum milli flokkanna er stórt auglýsingaskilti sem hengt var upp á vegg en á því er mynd tekinn var af leiðtoga stærsta stjórnarandstöðuflokksins í þingsal, án vitundar hennar og birt á Instagram-síðu forsætisráðherra. Var myndatakan sögð brot á reglum um myndatökur í þingsal.
Aftonbladet greinir frá því að flokkur Ulf Kristersson forsætisráðherra, Moderaterna, hafi komið spjaldinu fyrir en á því er mynd sem tekin af Magdalenu Andersson leiðtoga Jafnaðarmanna, stærsta stjórnarandstöðuflokksis á þingi. Myndin var tekin í þingsal þinghúss Svíþjóðar en án vitundar Andersson.
Magdalena Andersson. Mynd: Getty
Myndin var upphaflega birt á Instagram-síðu Kristersson í ágúst en myndin var tekin þá. Með myndinni fylgdi gagnrýni á Andersson og samflokksmenn hennar fyrir að greiða atkvæði á móti breytingum ríkisstjórnarflokkanna á refsilöggjöfinni en þær breytingar gengu út á að fella niður ákvæði um að þeir sem hlytu dóm fyrir fleiri en eitt brot, þar á meðal ofbeldisbrot, í einu gætu, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, fengið mildun á refsingu. Jafnaðarmenn sögðu þá að breytingin væri erfið í framkvæmd og lögðu til eigin breytingartillögur.
Myndin
Myndin sem Kristersson birti var tekin þegar Andersson greiddi atkvæði á móti þessum breytingum stjórnarflokkanna og sagði í færslu með myndinni að með þessu væri hún bregðast þolendum ofbeldisglæpa. Í athugasemdum við færsluna jusu sumir svívirðingum yfir Andersson en aðrir sögðu færsluna og myndbirtinguna ekki sæmandi forsætisráðherra. Andersson sagði þetta ekki koma sér óvart og þetta væri dæmi um þær slæmu breytingar sem hefðu orðið á því hvernig flokkur Kristersson háði sína stjórnmálabaráttu.
Þegar myndin var fyrst birt í ágúst sagði Kristersson við Aftonbladet að hann hefði ekki tekið hana sjálfur. Sagði hann myndina ekki persónulega árás á Andersson heldur einfaldlega hugsaða til þess að sýna þann mun sem væri á þeim tveimur flokkum sem þau leiddu.
Myndin er enn á Instagram-síðu Kristersson.
Mynd: Instagram
Moderaterna tjáðu Aftonbladet að flokkurinn hefði haft aðila á sínum vegum á áhorfendapöllum í þingsalnum sem hefði tekið myndina. Skrifstofa forseta þingsins sagði að óheimilt væri að taka myndir af gögnum og handskrifuðum blöðum á borðum þingmanna í þingsalnum en heimilt væri að mynda þingmenninna sjálfa. Skrifstofan hafði í kjölfarið samband við skrifstofu flokksins og minnti á reglurnar. Á myndinni mátti raunar sjá skjal á borði Andersson. Mattias Karlsson, þingflokksformaður Moderaterna, sagði hins vegar að þar sem umrætt skjal tengdist atkvæðagreiðslunni um frumvarpið og væri nákvæmlega það sama og allir aðrir þingmenn hefðu fengið afhent væri ekki um brot á reglum þingsins um myndatökur í þingsal að ræða.
Olof Wilske, dósent í stjórnskipunarrétti við Uppsala-háskóla, sagði hins vegar við Aftonbladet að myndin væri skýrt brot á reglunum enda væri í þeim kveðið á um að það mætti ekki mynda nein skjöl á borðum þingmanna, enda gætu þau innihaldið viðkvæmar upplýsingar.
Spjaldið
Moderaterna virðast hins vegar ekki hafa tekið mark á þessu en flokkurinn lét hengja upp stærðarinnar auglýsingaskilti með myndinni á húsvegg í Södermalm í Stokkhólmi og í texta á skiltinu er minnt á að með atkvæði sínu hafi Andersson verið að hafna áðurnefndum breytingum á refsilöggjöfinni.
Martin Borgs kosningastjóri flokksins sagði að með auglýsingunni væri verið að minna á muninn milli flokksins og Jafnaðarmanna. Aftonbladet spurði hann í ljósi gagnrýninnar sem upphafleg birting myndarinnar hlaut hvort ætlunin með skiltinu væri að ögra Jafnaðarmönnum en hann neitaði því. Sagðist hann ekki vita hvort myndin bryti í bága við áðurnefndar reglur þingsins um myndatökur í þingsalnum