Fangi kvartaði eftir að Reykjavíkurborg sagðist ætla að vísa honum á dyr

Umboðsmaður Alþingis hefur lokið athugun sinni á kvörtun fanga sem fékk þær upplýsingar frá Reykjavíkurborg að leigusamningi fangans vegna félagslegs húsnæðis yrði sagt upp ef lengd afplánunar færi yfir ákveðin tímamörk. Þær upplýsingar reyndust hins vegar vera rangar.
Kvörtunin var lögð fram í lok maí síðastliðins en fanginn afplánaði þá dóm í fangelsinu á Hólmsheiði en bjó fyrir þann tíma í félagslegu húsnæði á vegum Reykjavíkurborgar. Fanginn leitaði yil umboðsmanns eftir að hafa fengið þær upplýsingar að ef afplánunin yrði lengri en sex til átta mánuðir kæmi fanginn til með að missa húsnæðið.
Hversu langur dómurinn var kemur hins vegar ekki fram í hinni opinberu útgáfu bréfs umboðsmanns til fangans.
Embætti umboðsmanns ritaði Reykjavíkurborg bréf vegna kvörtunar fangans og svar barst undir lok ágústmánaðar.
Í bréfi borgarinnar kom fram að fanginn hafi fengið umræddar upplýsingar frá ráðgjafa sínum á grundvelli mistaka. Í bréfinu kom sömuleiðis fram að ekki stæði til að segja upp núverandi húsaleigusamningi fangans á grundvelli fyrirliggjandi gagna.
Segir umboðsmaður að þar sem kvörtun fangans grundvallaðist á röngum upplýsingum sem veittar voru af hálfu Reykjavíkurborgar vegna mistaka sé ekki ástæða til að aðhafast frekar í málinu. Verði hins vegar breytingar á tilhögun húsnæðismála fangans sé viðkomandi hins vegar að sjálfsögðu fært að leita aftur til embættisins.