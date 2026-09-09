Báðust afsökunar á neyðarlegu augnabliki í sögulegri sjónvarpsútsendingu

Haraldur V. Noregskonungur var jarðsunginn frá dómkirkjunni í Osló í dag. Athöfnin þótti tilkomumikil en norska ríkissjónvarpið, NRK, neyddist til að biðjast afsökunar eftir að nokkuð neyðarleg mistök voru gerð í beinni útsendingu frá útförinni.
Kista konungsins var flutt með viðhöfn frá konungshöllinni að dómkirkjunni í Osló, eftir Karl Johann breiðgötunni, sem er um eins og hálfs kílómetra leið.
Konungsfjölskyldan tók þátt í líkfylgdinni, ýmist gangandi eða akandi í bíl.
Í útförinni fluttu meðal annars Masud Gharahkhani, forseti norska stórþingsins og Jonas Gahr Støre forsætisráðherra ávörp. Rödd forsætisráðherrans brast um stund en í ræðu sinni sagði hann að þakklæti væri sér efst í huga þegar hann hugsaði til konungsins og horfði til Sonju drottningar, ekkju konungsins og þakkaði henni líka fyrir en Haraldur lést nokkrum dögum fyrir 58 ára brúðkaupsafmæli þeirra.
Í umfjöllun VG segir að áhrifaríkasta augnablik útfararinnar hafi verið þegar Sonja stóð upp úr sæti sínu og lagði eina rauða rós á kistulokið.
Þjóðarleiðtogar víða að úr heiminum voru viðstaddir útförina en konungsfjölskyldan mun hafa lagt áherslu á að fulltrúar minnihlutahópa tækju þátt í athöfninni. Fulltrúar allra helstu trú- og lífsskoðunarfélaga í Noregi kveiktu á kertum til minningar um konunginn en það þótti í anda hans en Haraldur sagði einmitt í ræðu árið 2016 sem vakti heimsathygli:
„Norðmenn trúa á Guð, Allah, allt og ekkert.“
Athöfnin fór að mestu fram á norsku en að hluta til á samísku og nýnorsku.
Mistök
Að útförinni lokinni var kista konungsins flutt yfir í Akerhus-kastala þar sem fór fram greftunarathöfn en hún var ekki sýnd í sjónvarpi. Var Haraldur þar lagður til hinstu hvílu í grafhýsi þar sem einnig hvíla afi hans og amma, Hákon VII konungur og Maud drottning, og foreldrar hans, Ólafur V. konungur og Marta prinsessa.
Að þeirri athöfn lokinni hélt konungsfjölskyldan aftur til konungshallarinnar þar sem fór fram erfidrykkja en um 1.500 gestum var boðið í hana. Áður en að henni kom fóru hins vegar Hákon konungur, Mette Marit drottning, börn þeirra Ingiríður Alexandra krónprinsessa og Sverrir Magnús prins og Sonja drottning út á svalir konungshalllarinnar til að heilsa mannfjölda sem var kominn samann fyrir utan höllina og var fjölskyldunni vel fagnað.
Allt gekk þetta vel fyrir sig fyrir utan mistök í beinni útsendingu NRK. Í skjátexta útsendingarinnar var rangt farið með orð Olav Fykse Tveit biskups í norsku þjóðkirkjunni sem jarðsöng. Í minningarorðum um konunginn varð biskupnum meðal annars tíðrætt um hvernig hægt væri að sigrast á erfiðleikum og mótlæti.
Í umfjöllun Nettavisen segir að þegar þarna var komið við sögu í ræðu biskups hafi birst eftirfarandi skjátexti í útsendingu NRK, á norsku:
„Nord-Korea vondt kan rettast opp att, det finst nye, blanke ark.“
Biskupinn minntist hins vegar ekki einu orði á Norður-Kóreu heldur sagði hann:
„Noget ondt kan rettes op igen, der findes nye, blanke ark.“
Umsjónarmaður tekstunar hjá NRK baðst afsökunar í samtali við Nettavisen. Sagði hann um mannleg mistök að ræða en starfsmaður hefði slegið inn vitlaust stikkorð í tölvukerfi sem sér um tekstun á viðburðum í beinni útsendingu.
Ljóst er þó að um neyðarleg mistök hafi verið að ræða voru þau vart svo alvarleg að þau hafi sett blett á þessa kveðjustund norsku þjóðarinnar.