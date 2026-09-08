Þórunn Erna er sorgmædd og reið: „Já ég er reið“

Leikkonan Þórunn Erna Clausen segir að hún sé sorgmædd og reið eftir að hafa kynnt sér niðurstöður PISA könnunarinnar og biðlar til þjóðarinnar um hætta að rétta litlum börnum spjaldtölvur og síma.
Líkt og fjallað var um í morgun hefur námsárangur íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæmur og nú. 44% íslenskra grunnskólabarna búa ekki yfir grunnhæfni í lesskilningi við lok grunnskóla og 38% búa ekki yfir grunnhæfni í bæði stærðfræðilæsi og vísindum. Góðu fréttirnar eru þó að íslenskum nemendum líður vel í skólanum, samstarf við kennara er gott og einelti er minna en víða annars staðar.
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„Það er skelfilegt hvernig er komið fyrir íslensku skólakerfi. Við vitum að símanotkun barna og ungmenna hefur hræðileg áhrif og það að börnum séu réttir ipadar í skólum frekar en bækur finnst mér skelfilegt,“ segir Þórunn Erna í tilfinningaþrunginni færslu á Facebook.
„Afnám heimanáms var líka að mínu mati algjör þvæla því lífið krefst heimalærdóms, menntaskóli, háskóli og iðnnám sem og það að vera á atvinnumarkaði krefst heimanáms og hvers vegna ætluðum við að hætta að kenna börnum það? Til að þau hangi heima í símanum sínum í staðinn? Og að breyta í bókstafseinkunnir og stytta framhaldsskóla mögulega líka, þvílíka ruglið.“
Hún er reið: „Já ég er reið. Reið fyrir hönd barnanna okkar og framtíðar þeirra. Inga talaði skynsamlega og mikið vona ég að þetta gangi vel. Við foreldrar verðum líka að taka þátt! Við erum öll þreytt það er þannig en þetta skiptir svo miklu máli! Bækur skipta máli, lestur skiptir máli, að skrifa ritgerðir skiptir máli, stærðfræði og reikningur skiptir máli, að læra tónlist skiptir máli, (helst í hendur samkvæmt rannsóknum að þau börn sem læra á hljóðfæri og tónlist standa sig betur í stærðfræði), að læra handavinnu skiptir máli, íþróttir skipta máli, þetta skiptir allt máli.“
Segir hún að það sé búið að tengja lærdóm við leiðindi, þau þurfi frið frá heimanámi og álagið sé mikið.
„Mér fannst aldrei leiðinlegt að læra, börn í grunninn eru gríðarlega námsfús og vilja herma eftir fullorðna fólkinu. Fullorðna fólkið er hætt að lesa, situr bara í símanum heima hjá sér sem endar sem fyrirmynd barnanna. Ömurleg þróun,“ segir hún.
„Já ég er reið og sorgmædd yfir þessu öllu. Ríkisstjórnir síðustu 15 ára bera samt mikla ábyrgð á stöðu mála. Það er staðreynd. Ok ég er hætt, en getum við please hætt að rétta litlum börnum síma og ipada, þeim má alveg leiðast! Öll sköpun og framþróun kemur upp úr því að leiðast, að sitja með sjálfum sér og hugsunum sínum og einfaldlega leiðast er gríðarlega hollt og þar kvikna hugmyndir!“