Þjófnaðir, húsbrot og íkveikja í Reykjavík

Það var nóg um að vera í dag hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en meðal verkefna sem komu til kasta hennar voru þjófnaðir, húsbrot og íkveikja.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar. Í hverfi 108 í Reykjavík, Múlahverfi, var tilkynnt um innbrot og þjófnað, gerandi er ókunnur og málið er í rannsókn. Í þessu sama hverfi bárust einnig þrjár tilkynningar um þjófnað úr verslun en málið var afgreitt á vettvangi.
Í miðborg Reykjavíkur var tilkynnt um íkveikju í íbúðarhúsi. Skemmdir voru minniháttar en gerandi ókunnur og málið er í rannsókn.
Einnig var tilkynnt um að ekið hefði verið á grindverk í miðborginni en engin meiðsli urðu á fólki.
Í hverfi 221 í Hafnarfirði var tilkynnt um skemmdarverk en búið var að brjóta rúður í nokkrum bifreiðum, gerandi er ókunnur.
Í Kópavogi varð umferðarslys þegar ekið var á vegg. Meiðsli voru minniháttar töluverðar skemmdir urðu á bifreiðinni.
Loks var tilkynnt um húsbrot á Kjalarnesi. Einn aðili var handtekinn vegna þessa og vistaður í fangageymslu sökum ástands síns.