Sláandi niðurstöður í PISA: Árangur íslenskra nemenda heldur áfram að hrynja

Árangur grunnskólabarna á Íslandi er verri en nokkru sinni áður, þetta kemur fram í niðurstöðum nýjustu PISA könnunarinnar sem mælir námsárangur barna í löndum OECD. í skýrslu sem kom út í morgun segir að við lok grunnskóla búa 44% íslenskra barna ekki yfir grunnhæfni í lesskilningi, það hlutfall hefur hækkað um fjögur prósentustig frá síðustu PISA könnun sem var gerð árið 2022. Í raun hefur færni íslenskra grunnskólabarna versnað með hverri einustu könnun. Þessi könnun var gerð meðal tíundu bekkinga í mars og apríl í fyrra.
Frá 2015 hefur árangur í lesskilningi versnað um 22 prósentustig, grunnhæfni í stærðfræði hefur lækkað um 14 prósentustig og 13 prósentustig í náttúruvísindum. Ekkert annað land eða landsvæði hefur versnað jafn mikið á þessum tíma og Ísland.
Um 38% barna hafa ekki grunnhæfni í stærðfræði og vísindum. Lesskilningur hefur verið skilgreindur í PISA sem hæfni til að skilja, nota, meta, ígrunda og ástunda lestur texta í þeim tilgangi að ná markmiðum, þroska þekkingu og hæfileika og taka þátt í samfélaginu, aðeins um 56% íslenskra barna með grunnhæfni í lesskilningi og 2% sýndu afburðahæfni. Meðaltal annarra OECD ríkja er 69% með grunnhæfni í lesskilningi og 6% með afburðahæfni.
Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra mun ræða þessar niðurstöður á blaðamannafundi kl. 11 í dag.
Fram kemur í tilkynningu á vef stjórnarráðsins að þó svo að niðurstöður um námsárangur séu alvarlegar sýni PISA jafnframt mikilvæga styrkleika íslenska skólakerfisins. Ísland er meðal efstu þjóða í þrautseigju nemenda, félagslegum tengslum í skóla, sjálfstjórn í námi og stuðningi kennara að mati nemenda og meðal þeirra lægstu í einelti. Þrautseigja þeirra hefur aukist marktækt frá árinu 2022 og áhugi á námi stendur í stað hér á landi á sama tíma og hann hefur minnkað í flestum þátttökuríkjum. Nemendur á Íslandi mælast einnig yfir meðaltali OECD-ríkja í forvitni og markmiðasetningu að þeirra mati.