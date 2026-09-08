Skiptar skoðanir á „mjög áhugaverðri hugmynd“ - „Líklega hámark vitleysunnar“

Hugmyndir um kláf upp á topp Esjunnar hafa lengi verið til skoðunar, en fengu innspýtingu á árinu 2024 þegar Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir óskaði eftir markaðsaðilum til viðræðna um mögulega aðkomu að málinu. Morgunblaðið greinir frá því í dag að nú sé mögulega að draga til tíðinda þar sem á fjárlögum ársins 2027 er að finna heimildir til fjármálaráðherra um að ráðstafa landi Mógilsár í Reykjavík með sérleyfis- eða rekstrarleyfissamningum vegna áforma um uppbyggingu á þjónustumiðstöð og kláfi í Esjuhlíðum.
Stefán Pálsson, sagnfræðingur og varaborgarfulltrúi, segir á Facebook að hér sé um mjög áhugaverða hugmynd að ræða en reiknar þó með því að hugmyndin muni sæta einhverjum mótmælum.
„Þetta finnst mér mjög áhugaverð hugmynd. Ég vænti þess að ýmsir hefðarsinnar muni mótmæla og finnast það svindl að fólk fari upp á Esjuna öðruvísi en á tveimur jafnfljótum, en það er líka fullt af fólki sem ekki getur gengið upp á topp fyrir eigin rammleik. Af hverju skyldu þau ekki líka fá að njóta fjallsins okkar og útsýnisins þaðan?“
Líflegar umræður hafa skapast við færslu Stefáns en þar eru skoðanir skiptar.
Fyrrverandi þingmaðurinn Þór Saari er á móti kláfnum: „Hvers vegna að skemma hið undursamlega fallega fjall með mannvirkjum og ljósadýrð svo að kaffihúsaeigandi fái að græða peninga? Lágt leggjast menn orðið í umgengni sinni við umhverfið. Svo eru þyrluflug upp á Esjuna fyrir þá sem geta ekki gengið upp. Tilvalin stórafmælisgjöf.
Bókaútgefandinn Kristján B. Jónasson er á báðum áttum: „Þetta er mjög gott fyrir ferðaþjónustuna á höfuðborgarsvæðinu en gamli göngumaðurinn í mér finnur samt sting í hjarta“
Stefán spáir því að verði kláfurinn að veruleika verði stríður straumur um Esjuna allt starfsárið og líklega veitingarekstur þar líka „og hver veit nema einhver hugsi út fyrir boxið og setji upp baðlón fyrir túristana og ferðagufu fyrir lókalinn“
Einar Steingrímsson stærðfræðingur telur að fólk muni helst vera á móti hugmyndinni vegna umhverfissjónarmiða: „Ég held að í huga margra sem eru andvíg þessu snúist andstaðan ekki um að það sé svindl að fólk komist áreynslulaust upp. Heldur að óspillt náttúra spillist af meiriháttar mannvirkjum.“
Líffræðingurinn Sigrún Jóhannsdóttir segist fá smá fyrir hjartað að sjá þessa umræðu enn og aftur og vonast til þess að ef kláfurinn verði að veruleika þá verði vandað til verka og ekki valtað yfir íbúa í Kollafirði við framkvæmdina:
„Það gleymist nefnilega ansi oft að það er bara þó nokkuð af fólki sem býr þarna á svæðinu og ég hef meira en fullan skilning á að það fólk hafi staðið á móti þessari framkvæmd eins og hún var kynnt fyrir okkur á sínum tíma.
Ég persónulega hef hins vegar áhyggjur af sjón- og ljósmengun sem kemur til með að fylgja þessu. Eins þarf að huga verulega að vegakerfinu þarna ef það á að fara að markaðssetja ferðir með kláf á Esjuna. Nógu illa er búið að þessu svæði í dag þó við förum ekki að ræða aðgengi að almenningssamgöngum þarna og göngu/hjólaleiðir milli strætisvagnastöðvar á Esjumelum og Mógilsár.“
Eins og áður segir eru skoðanir skiptar, en sumir segjast í athugasemd vera hlynntir áformunum. Það muni gera þeim kleift að sækja Esjuna sem geta það ekki í dag sökum hreyfihömlunar. Svo eru þeir sem telja hugmyndina hreint og beint galna, eða „líklega hámark vitleysunnar“.