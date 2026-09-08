Ríki og borg séu „tvíhöfða vaxta/verðbólguskrímsli“

Már Wolfgang Mixa, hagfræðingur, segir Reykjavíkurborg og ríkið hegða sér eins og tvíhöfða vaxta og verðbólgu skrímsli. Raunstýrivextir hafi sjaldan verið jafn háir.
„Ríki og borg eru bæði á fullu í gjaldskrár- og skattahækkunum,“ segir Már í færslu á samfélagsmiðlum. „Þetta ýtir að sjálfsögðu undir verðbólgu og eykur líkur á enn einni stýrivaxtahækkun. Þó hafa raunstýrivextir sjaldan verið jafn háir.“
Bendir hann á að þetta sé gert þegar hagvöxtur sé nánast enginn, atvinnuleysi fari vaxandi og íbúðaskortur sé viðvarandi. Meðal annars vegna þess að verktökum þykir lítill hagur í að byggja í núverandi vaxtastigi.
„Ofan á það lækkar ríkið VSK-endurgreiðslu vegna íbúðarhúsnæðis úr 35% í 20%,“ segir Már að lokum. „Það er eins og tvíhöfða „vaxta/verðbólguskrímsli" stýri hér ferðinni.“