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Ríki og borg séu „tvíhöfða vaxta/verðbólguskrímsli“

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 8. september 2026 19:30
Már Wolfgang Mixa hagfræðingur.

Már Wolfgang Mixa, hagfræðingur, segir Reykjavíkurborg og ríkið hegða sér eins og tvíhöfða vaxta og verðbólgu skrímsli. Raunstýrivextir hafi sjaldan verið jafn háir.

„Ríki og borg eru bæði á fullu í gjaldskrár- og skattahækkunum,“ segir Már í færslu á samfélagsmiðlum. „Þetta ýtir að sjálfsögðu undir verðbólgu og eykur líkur á enn einni stýrivaxtahækkun. Þó hafa raunstýrivextir sjaldan verið jafn háir.“

Bendir hann á að þetta sé gert þegar hagvöxtur sé nánast enginn, atvinnuleysi fari vaxandi og íbúðaskortur sé viðvarandi. Meðal annars vegna þess að verktökum þykir lítill hagur í að byggja í núverandi vaxtastigi.

„Ofan á það lækkar ríkið VSK-endurgreiðslu vegna íbúðarhúsnæðis úr 35% í 20%,“ segir Már að lokum. „Það er eins og tvíhöfða „vaxta/verðbólguskrímsli" stýri hér ferðinni.“

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