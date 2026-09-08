Prentarar sífellt vinsælli skotmark tölvuþrjóta

Fyrirtæki vanmeta öryggi tækja eins og prentara, sem getur leitt til rekstrartjóns og gagnaleka, að því er fram kom á ráðstefnu tæknirisans HP.
Á ráðstefnunni, HP Amplify 2026, var vakin athygli á vaxandi öryggisógn sem steðjar að fyrirtækjum í gegnum tæki sem margir telja skaðlaus, eins og prentara. Þar kom fram að samkvæmt rannsóknum greiningarfyrirtækisins IDC hefjast allt að 70% gagnaleka á endabúnaði (e. endpoints) á borð við prentara, og að tölvuþrjótar nýta sér iðulega þennan veikasta hlekk í netkerfum fyrirtækja til þess að komast yfir viðkvæm gögn. Önnur og enn alvarlegri staðreynd sem kynnt var á ráðstefnunni er 124% aukning á tölvuárásum sem beinast beint að snjalltækjum og IoT-búnaði (e. Internet of Things), samkvæmt ógnargreiningu SonicWall.
„Prentarar dagsins í dag eru ekki lengur einföld tæki sem ganga fyrir bleki og pappír. Þeir eru eru oft tengdir við skýið og innri kerfi fyrirtækja. Þessi gífurlega aukning sýnir að tölvuþrjótar sjá prentara sem kjörnar og oft óvarðar bakdyr inn í reksturinn. Tölvuárás sem næst í gegnum óvarinn prentara getur lamað starfsemi fyrirtækja, kostað verulega fjármuni og skaðað orðspor,“ segir Gísli Þorsteinsson, forstöðumaður notendalausna tæknifyrirtækisins OK.
Gísli segir að til þess að mæta vaxandi hættu og tryggja stranga reglufylgni þurfi fyrirtæki að færast nær miðstýrðri öryggisstjórnun á prentaraflotanum, fremur en að treysta á handvirkar uppfærslur á stökum tækjum.
Á fyrrnefndri ráðstefnu HP kom fram að helstu tæknilausnir fyrirtækisins á þessu sviði, svo sem HP JetAdvantage Security Manager, leggja ríka áherslu á sjálfvirknivæðingu öryggisferla. Með slíkum kerfum er hægt að framfylgja öryggisstefnu fyrirtækja á kerfisbundinn hátt meðal annars með skilvirku eftirliti og viðgerðum.
,,Öryggi er aldrei sterkara en veikasti hlekkurinn. Með gríðarlegri aukningu í árásum gegn snjalltækjum er ljóst að fyrirtæki geta ekki lengur litið fram hjá prentaraflotanum. Öryggislausnir tryggja að þessar bakdyr séu læstar áður en tölvuþrjótar láta til skarar skríða,“ segir Gísli ennfremur.