Karen birtir nýtt kort og bendir á hræsnina – „Mikið gaman, mikið grín!“

Karen Kjartansdóttir, samfélagsrýnir og almannatengill, birtir kort sem sýnir Evrópusambandið ná yfir Ísland, Noreg, Bretland og fleiri ríki sem svar við kortinu sem Trump birti í gær og sýndi Bandaríkin ná yfir Ísland og gervalla Norður Ameríku. Karen segir skondið að bera viðbrögðin við kortinu saman við viðbrögðin úr þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst.
„Ég segi eins og Grínverjinn: Mikið gaman, mikið grín!“ segir Karen í færslu á samfélagsmiðlum í dag.
Setur hún kortið sem Trump birti í samhengi við ítrekaðar hótanir hans í garð nágrannaþjóða.
„Trump hefur ítrekað sagt að Bandaríkin eigi að eignast Grænland. Ekki um að Grænlendingar mættu kannski hefja viðræður um aðild ef þeir kysu. Kanada hefur hann svo aftur og aftur kallað væntanlegt 51. fylki Bandaríkjanna og þess vegna er Kanada að halla sér að ESB,“ segir Karen. „Trump er ekki að spyrja Íslendinga hvort við viljum ræða við Bandaríkin um aðild, svona já til að sjá, og honum myndi aldrei detta í hug að gera Íslandi og Grænlandi svo hátt undir höfði að tala um þau sem verðandi fylki.“
„Föndur“ Trumps
Segir hún skondið að bera saman viðbrögðin við þessu saman við kosningarnar 29. ágúst.
„Þá var ekki verið að kjósa um inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Bara hvort hefja ætti viðræður. Samt var umræðan eins og belgískir skriðdrekar væru komnir á Miðnesheiði og framkvæmdastjórn ESB að mæla fyrir nýrri höfuðstöð í Bláa lóninu,“ segir hún.
Veltir hún fyrir sér hvernig fólk hefði brugðist við ef Ursula Von Der Leyen hefði birt sams konar kort. Það er sem sýndi Ísland í fánalitum Evrópusambandsins. Þá hefði sama fólk og sér enga ógn í „föndri“ Trumps fengið taugaáfall og öskrað: „ÞARNA SJÁIÐ ÞIÐ! INNLIMUNIN ER HAFIN. Þeir taka vatnið, vindinn, fiskinn, jarðhitann og konurnar okkar!“
Púertó Ríkó norðursins
„Sæstrengurinn yrði auðvitað þegar lagður í skjóli nætur og Þjóðverjar myndu hita sundlaugarnar sínar með íslenska rafmagninu. Og eitthvað óskiljanlegt þrugl um selskinn og Evrópusambandið,“ segir Karen. „Allt þetta fullveldisvæl vegna viðræðna sem Ísland gæti hætt við, samnings sem Ísland þyrfti sjálft að samþykkja og aðildar sem yrði aldrei að veruleika nema Íslendingar samþykktu hana eftir langt pólitískt ferli. Og jafnvel þá yrði Ísland áfram fullvalda ríki, eins og önnur aðildarríki Evrópusambandsins. En þegar Bandaríkjaforseti teiknar okkur inn í sitt eigið ríki eigum við að hafa húmor. Hahaha. Við erum greinilega geggjað efni í Púertó Ríkó norðursins.“