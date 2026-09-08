Höfðatorgsmálið: Myndband sýnir hvernig hvítum Land Rover var ekið á brotaþola á mikilli ferð

Aðalmeðferð í Höfðatorgsmálinu svokallaða er hafin í Héraðsdómi Reykjavíkur en þar eru þrír karlmenn ákærðir fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara undir Höfðatorgi aðfaranótt 17. mars sl.
Mennirnir eru nafngreindir í ákæru en þetta eru þeir Kareem M. M. Abufarhah, Qossay Ali Yahya Alsadi og Mohamed Sayidali Ahmed. Allir þrír eru sakaðir um að hafa í sameiningu reynt að svipta brotaþola í málinu lífi með þeim hætti að Kareen ók Land Rover-bifreið, á mikilli ferð, á brotaþola svo hafnaði við það á vélarhlíf bifreiðarinnar og féll svo í jörðina. Þá hafi Qossay barið brotaþola ítrekað í líkamann með óþekktu áhaldi og Mohamad stakk brotaþola í vinstri rasskinn með óþekktu stunguvopni. Árásin hafi valdið því að brotaþoli var settur í lífshættulegt ástand og hlaut sár í húðbeði vinstri rasskinnar, lungnamar á báðum lungum, blóðþurrðarlost, brot á vinstri beinhjótu á vinstra upphandleggsbeini, mar, bólgur og fleiðusár á vinstri ökkla og þreifieymsli á vinstri handlegg og kvið.
Brotaþoli fer fram á 10 milljónir í miskabætur.
Að sögn RÚV voru tveir sakborninganna mættir í dómsal í morgun en sá þriðji er erlendis og er viðstaddur í gegnum fjarfundabúnað. Vísir er einnig á staðnum og fylgdist með skýrslugjöf í morgun. Þar var spiluð upptaka úr öryggismyndavél sem sýndi brotaþola hlaupa undan hvítum Land Rover sem var ekið á hann á mikilli ferð. Sést svo brotaþoli kastast upp í loft, hringsnúast og lenda svo á jörðinni þó nokkrum spöl frá þeim stað sem hann stóð þegar ekið var á hann. Samkvæmt ákæru er Kareem sagður hafa verið við stýrið en hann neitaði því fyrir dómi í dag. Eins sýnir myndbandið að brotaþoli var laminn með kylfu eftir að ekið var á hann.
Kareem lýsir því svo, að sögn mbl.is, að bílakjallarinn við Höfðatorg hafi verið eins konar samkomustaður Kareems og vina hans en þar hafi þeir komið saman nánast daglega um þriggja mánaða skeið í aðdraganda árásarinnar. Vill Kareem meina að þrír aðilar hafi komið í kjallarann og ráðist á hópinn, meðal annars vopnaðir sveðju og hafnaboltakylfu. Lét Kareem að því liggja að aðförin gegn brotaþola hafi verið í sjálfsvörn. Land Rover bifreiðin var bílaleigubíll sem Kareem hafði á leigu en engu að síður kannast hann ekki við að hafa ekið bílnum á brotaþola og segir annan aðila hafa verið undir stýri. Eins neitaði Kareem því að hann sé að selja fíkniefni og neitaði að svara því hvernig hann hafði efni á að taka bifreiðina á leigu.
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