Andrea leitaði til dómstóls götunnar – „Hvor er fávitinn, ég eða hann?“

Það er ekki alltaf augljóst hvar akgreinin heldur áfram í miðri beygju á stórum gatnamótum, fjölmiðlakonan Andrea Sigurðardóttir fékk heldur betur að finna fyrir því þegar það var flautað á hana á gatnamótum Borgartúns og Kringlumýrarbrautar í Reykjavík. Hún taldi sig hafa verið í rétti en til að fá úr því skorið leitaði hún á náðir dómstóls götunnar, nánar tiltekið netverja í hópnum Fávitar í umferðinni.
Um er að ræða tvær beygjuakreinar sem fara úr Borgartúni og inn á Kringlumýrarbraut. Notar Andrea punkta til að sýna hvernig hún keyrði af hægri beygjuakreininni í Borgartúni og inn á miðakreinina á Kringlumýrarbraut.
„Á vinstri beygjuakrein var bíll, sem ég hefði haldið að ætti þá að fylgja bláu punktunum inn á akrein lengst til vinstri. Sá hinsvegar var nánast búinn að aka inn í hliðina á mér, því hann greinilega taldi sig eiga að enda á miðakrein eins og grænir punktar sýna og að ég hefði þá átt að fara lengst til hægri (á hægribeygjuakrein) eins og bleiku punktarnir sýna,“ segir hún.
„Hann flautaði á mig, en ég þykist viss um að ég hafi verið að velja rétta akrein. Þannig að ég spyr ykkur, hvor er fávitinn, ég eða hann?“
Það stóð ekki á svörum frá dómstóli götunnar, nokkrir töldu að hún hefði átt að fara inn á akreinina til hægri en ekki miðakreinina.
Andri nokkur telur að hún hafi verið í rétti:
„Það eru bara tvær akreinar og ein frárein þarna, lengst til hægri telst vera frárein (sbr. þykkari lína milli hennar og akreinarinnar) svo þú varst að gera rétt, hægri beygjurein á að fara á hægri akrein og vinstri á vinstri, eini munurinn er að hægri beygjureinin má fara beint út á afreinina.“
Var hún þá sannfærð um að hún hafi verið í rétti. „Nú er bara að vona að þessi póstur rati til fávitans sem keyrði næstum því inn í hliðina á mér og flautaði svo á mig,“ segir Andrea.
Kallar hún eftir því að akreinarnar verði betur merktar:
„Núna þegar ég sé hvað það eru skiptar skoðanir á þessu þá held ég að það sé veghaldari sem sé fávitinn, því þetta er auðvitað mjög illa merkt.“