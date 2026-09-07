Utanríkisþjónustan farið í nærri 900 ferðir til útlanda síðan ríkisstjórnin tók við

Frá því að sitjandi ríkisstjórn tók við völdum og fram til 30. apríl síðastliðins hefur starfsfólk utanríkisþjónustunnar, þar með talið aðstoðarmenn ráðherra, farið í alls 835 utanlandsferðir. Það jafngildir eilitíð undir tveimur ferðum að meðaltali á dag eða 1,68.
Þetta kemur fram í svari Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra við fyrirspurn Nönnu Margrétar Gunnlaugsdóttur þingmanns Miðflokksins.
Nanna spurði hversu margar utanlandsferðir hafi verið farnar á vegum utanríkisþjónustunnar, þar á meðal af pólitískt ráðnum starfsmönnum, frá því að ríkisstjórnin tók við völdum. Óskaði hún eftir að í svarinu kæmi fram dagsetning ferðar, áfangastaður, fjöldi einstaklinga í hverri ferð, erindi ferðar og lengd hennar.
Í svari Þorgerðar segir að öflug hagsmunagæsla starfsfólks utanríkisþjónustunnar kalli á reglulegt samráð og ræktun náinna tengsla við önnur ríki, jafnt tvíhliða sem á vettvangi alþjóðastofnana. Utanríkisþjónustan sinni hagsmunagæslu á sviði utanríkis- og varnarmála, utanríkisviðskipta og þróunarmála, sem falli oft hvert undir sitt ráðuneyti hjá öðrum ríkjum. Þróun heimsmála hafi síður en svo dregið úr mikilvægi virkrar þátttöku í alþjóðasamstarfi. Þótt fjarfundarbúnaður sé mikið notaður í starfi utanríkisþjónustunnar komi hann ekki alltaf í stað funda í eigin persónu þar sem öryggi upplýsinga og traust séu lykilatriði.
Um 900
Á tímabilinu frá 21. desember 2024 til 30. apríl 2026 hafi verið farnar 835 ferðir á vegum utanríkisþjónustunnar til 67 mismunandi ríkja. Flestar þessara ferða, eða 683, hafi verið til Evrópulanda, ýmist vegna tvíhliða samskipta við Evrópuríki eða fjölþjóðlegs samstarfs á vettvangi alþjóðastofnana sem þar séu staðsettar.
Þar af hafi 239 ferðir verið til einhvers Norðurlandanna: Grænlands, Færeyja, Noregs, Danmerkur, Svíþjóðar, Álandseyja og Finnlands.
Á tímabilinu hafi verið farnar 75 ferðir til Bandaríkjanna og Kanada, og 44 ferðir til Asíu. Þá hafi verið farnar 28 ferðir til Afríku, einkum vegna þróunarsamvinnuverkefna, sem og 5 ferðir til Rómönsku Ameríku og Karíbahafsins.
Segir enn fremur í svari ráðherrans að í 723 tilvikum af þessum 835 (87 prósent) hafi viðkomandi starfsmenn utanríkisþjónustunnar ferðast einir síns liðs en í 78 tilvikum (9 prósent) hafi tveir starfsmenn ferðast saman. Í 34 tilvikum (4 prósent) ferðuðust fleiri en tveir saman.
Tæplega tveir þriðju hlutar ferðanna hafi staðið yfir í fjóra daga eða skemur og meðallengd ferða verið 4,9 dagar.
Aðstoðarmenn utanríkisráðherra fóru í samtals 33 af þessum 835 ferðum á tímabilinu.
Segir í svarinu að lokum að ekki séu taldar með ferðir starfsfólks á milli starfsstöðva vegna, eða í tengslum við, flutninga eða afleysingar. Þá séu ekki taldar með ferðir innan umdæma sendiráða Íslands erlendis.