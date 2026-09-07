Tæplega 40 prósent þeirra sem handteknir voru hér á landi frá ársbyrjun 2019 og fram í júní á þessu áris voru erlendir ríkisborgarar. Hlutfallið var hæst 43 prósent árið 2024 og var það sama það sem af var þessu ári.
Þetta kemur fram í svari Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra við fyrirspurn Diljár Mistar Einarsdóttur, þingmanns Sjálfstæðisflokksins.
Morgunblaðið greinir frá.
Í fréttinni kemur fram að Diljá hafi óskað meðal annars eftir upplýsingum um handtekna erlenda ríkisborgara, sundurliðað eftir þjóðerni og tegund brota. Slíkar upplýsingar liggja hins vegar ekki fyrir hjá lögreglu.
„Það er auðvitað óásættanlegt að við fáum ekki svör við þeim spurningum sem við berum fram,“ segir Diljá við Morgunblaðið og segir fyrirliggjandi tölur sýna furðulega hátt hlutfall erlendra ríkisborgara.
Árið 2019 voru 4.964 einstaklingar handteknir, þar af 1.837 erlendir ríkisborgarar. Í fyrra voru 4.822 handteknir og þar af 2.034 erlendir ríkisborgarar.
Ríkislögreglustjóri bendir á að ríkisfang segi ekki til um hvort viðkomandi sé búsettur hér. Ferðamenn og aðrir sem dvelja tímabundið á Íslandi geti því verið inni í tölunum.
Diljá segir mikilvægt að fá upplýsingarnar sundurliðaðar betur til að hægt sé að átta sig á stöðunni og bregðast við.
„Er þetta fólk sem er búsett hérna? Eru þetta ferðamenn? Er þetta fólk frá einhverjum tilteknum löndum eða svæðum, eins og við höfum séð til dæmis í Danmörku? Við þurfum að fá allar þessar upplýsingar til að átta okkur á vandanum og bregðast við honum. Þessi vandamál hverfa ekki ef við lokum augunum fyrir þeim.“
Nánar er fjallað um málið í Morgunblaðinu. Þá er hægt að kynna sér tölurnar betur á vef Alþingis.