Smyglaði heilli flösku af Pinot Grigio hvítvíni inn í fangelsi innan í sköpum sínum

Kona í Michigan fylki í Bandaríkjunum hefur verið ákærð fyrir að smygla áfengi inn í fangelsi. Hafði hún laumað heilli flösku af hvítvíni inn í sköpum sínum.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Hin 48 ára Monique Megchiani var á leið í fangelsi í bænum Grand Treverse í Michigan fylki eftir að hafa verið handtekin fyrir að fara inn í apótek í leyfisleysi. En hún hafði áður verið bönnuð í apótekinu vegna þjófnaðar og ölvunar.
En þegar fangaverðir leituðu á henni fundu þeir eitthvað sem þeir bjuggust ekki við. Hafði hún falið stolna og óopnaða flösku af hvítvíni, af tegundinni Pinot Grigio, innan í sköpum sínum. Flöskunni hafði hún stolið úr apótekinu.
Í málsskjölunum kemur fram að Megchiani hafi átt í erfiðleikum með að setjast inn í lögreglubílinn eftir að hún var handtekin. Það hafi þó tekist á endanum.
Eftir líkamsleitina þar sem flaskan fannst samþykkti Megchiani með semingi að flaskan yrði fjarlægð. Flaskan var enn þá með skrúftappanum á. Lögreglan fargaði svo flöskunni þar sem ekki þótti öruggt að geyma hana.