Miðaldra kona náði að yfirbuga leigumorðingja sinn – Svo komst hún að því hver réð hann

Fyrir tuttugu árum síðan þurfti 51 árs hjúkrunarkona í Bandaríkjunum að berja af sér leigumorðingja sem kom inn á heimilið. Eftir harða rimmu náði hún að yfirbuga flugumanninn og svo fór að hann dó. Seinna komst hún að sannleikanum í málinu.
Susan Kuhnhausen, hjúkrunarfræðingur á Providence sjúkrahúsinu í Portland í Bandaríkjunum, lýsir því sem gerðist þann 6. september árið 2006 í þætti á Youtube rásinni True Crime Central. Atburðarásin er lyginni líkust og minnir einna helst á atriði úr bíómynd, hasarbíómynd.
Þegar Susan kom heim eftir vakt á spítalanum fann hún miða frá eiginmanni sínum inni í svefnherbergi. „Sue, ég hef ekki getað sofið. Þurfti að komast í burtu og fór niðrá strönd,“ stóð á miðanum.
En það sem Susan vissi ekki var að aftan að henni kom ókunnugur maður með hamar í hönd. Hann laumaðist aftan að Susan og sló hana í gagnaugað með hamrinum. Susan féll í gólfið.
„Hann stóð yfir mér með hamarinn. Ég horfði á gólfið og hugsaði: Ég mun deyja í dag,“ sagði Susan.
„Þú ert sterk“
Susan ætlaði hins vegar ekki að bíða eins og sauðkind eftir að maðurinn murkaði úr henni lífið. Hún hafði kynnst ýmsu á sjúkrahúsinu og hafði lært sjálfsvörn til þess að bregðast við því. Nú kom það að góðum notum.
Susan stóð upp og keyrði manninn upp að veggnum og hélt honum þar. Þá heyrði hún hann segja: „Þú ert sterk.“
Hún hélt áfram og náði hamrinum af honum. Hún sló hann nokkrum sinnum í höfuðið með hamrinum en fór síðan aftan að honum og tók hann hálstaki.
„Hann bað ekki um neitt sem innbrotsþjófur myndi biðja um,“ sagði Susan. Það er peninga eða neitt annað. „Ég áttaði mig fljótlega á að hann ætlaði að myrða mig. Og ég barðist.“
Svaraði engu
Susan krafði manninn um svör um hver hefði sent hann en hann svaraði engu. Hún herti að hálsinum á honum þangað til hann varð fjólublár í framan, síðan blár og loks missti hann meðvitund.
Á þeim tímapunkti ákvað Susan að flýja og reyna að fá hjálp. Hún hljóp að hurðinni en áður en hún komst þangað sló maðurinn hana aftan frá. Hann hafði fljótlega náð meðvitund á ný og ætlaði að klára verkið.
Susan óttaðist að manninum myndi nú takast ætlunarverk sitt. Hún ákvað því að reyna að skilja eftir DNA úr sér á honum til þess að rannsókn á morði hennar væri auðveldari. Hún beit manninn í hendina og í lærið.
15 mínútur
En slagurinn var langt frá því að vera búinn. Alls stóð hann yfir í um 15 mínútur. Að lokum náði Susan yfirhöndinni. Hún greip um hálsinn á honum, klifraði ofan á hann og hélt honum niðri með þyngd sinni. Svo öskraði hún á hann: „Segðu mér hver sendi þig og ég skal hringja á fokkings sjúkrabíl fyrir þig!“
En maðurinn þagði. Svo hætti hann að hreyfa sig. Susan komst þá út úr húsinu. Hún hljóp yfir til nágrannans og bað hana um að hringja á neyðarlínuna. Innan skamms var lögreglubíll kominn. „Hann kom til að drepa mig. Ég veit ekki hvers vegna. Ég veit ekki hver hann er. En ásetningur hans var augljós,“ sagði Susan við lögregluþjónana.
Maðurinn var hins vegar látinn. Rannsókn leiddi í ljós að hann hét Edward Haffey og var 59 ára gamall. Edward hafði margsinnis komist í kast við lögin og hlotið dóma fyrir ýmis afbrot. Meðal annars hafði hann hlotið 9 ára fangelsisdóm árið 1994 fyrir að skipuleggja morð unnustu sinnar.
Fékk samviskubit
Í viðtalinu greinir Susan frá því að hún hafi fundið fyrir eftirsjá að hafa drepið Edward. Jafn vel þó að hann hafi ætlað að drepa hana.
„Ég fór strax að hugsa um fjölskyldu hans. Allir eigan einhverja ástvini. Börn, eiginkonu, móður, föður... það versta var ekki að einhver hafi ætlað að drepa mig heldur að ég hafi þurft að drepa til þess að lifa,“ segir hún. Hún myndi þó ekki breyta þessu. „Ég valdið lífið,“ segir hún.
Rannsókn málsins tók ekki langan tíma. Fljótlega kom í ljós að Edward hafði starfað á klámmyndbandaleigu með Michael Kuhnhausen, eiginmanni Susan.
Hjónaband Susan og Michael var í molum og þau voru í þann mund að skilja. Hafði Michael borgað Edward 50 þúsund dollara til þess að myrða hana.
Þóttist fremja sjálfsvíg
Michael flúði réttvísina og þóttist ætla að fremja sjálfsvíg. Viku seinna fann lögreglan Michael, enn þá í Portland.
Susan krafði Michael um skilnað og tók upp nafnið Susan Walters. Hún krafði hann einnig um 1 milljón dollara í skaðabætur. Sagðist hún ekki hafa viljað fá peningana sjálf. Hún hafi hins vegar ekki viljað að Michael ætti efni á að ráða annan flugumann.
Michael samdi við saksóknara í málinu. Hann játaði brot sitt í skiptum fyrir styttri dóm. Hann hlaut 10 ára fangelsisdóm en náði ekki að afplána hann. Nokkrum mánuðum áður en hann átti að losna lést hann úr krabbameini.