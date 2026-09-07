Meira en helmingur lækna á Landspítalanum í hlutastarfi - Enn hærra hlutfall á Akureyri

Meira en helmingur lækna á Landspítalanum starfar þar í hlutastarfi og hlutfallið er enn hærra á Sjúkrahúsinu á Akureyri.
Þetta kemur fram í svari Ölmu Möller heilbrigðisráðherra við fyrirspurn Sigurðar Helga Pálmasonar þingmanns Flokks fólksins.
Sigurður ósakaði eftir upplýsingum um fjölda lækna sem starfa á sjúkrahúsunum tveimur, í hvaða sérgrein þeir starfa og hversu hátt hlutfall þeirra er í fullu starfi. Óskaði hann bæði eftir upplýsingum um hvernig staðan í þessum efnum væri nú og hver hún hefði verið fyrir ári síðan.
Í svari Ölmu kemur fram að í ágúst 2026 störfuðu 568 læknar á Landspítalanum en í ágúst 2025 voru þeir 537. Fjölmennastir eru lyflæknar og þar á eftir koma svæfinga- og gjörgæslulæknar.
Í ágúst 2026 var 271 læknir í fullu starfi á Landspítalanum eða 47,71 prósent allra lækna á spítalanum. Í hlutastarfi voru því 297 læknar, 52,29 prósent.
Í ágúst 2025 voru hins vegar 252 læknar í fullu starfi, eða 46,93 prósent en 285 í hlutastarfi, 53,07 prósent. Á því ári sem liðið er síðan hefur því hlutfall lækna í fullu starfi á Landspítalanum hækkað örlítið.
Það mun vera yfirlýst stefna stjórnenda spítalans að fjölga læknum í fullu starfi.
Dreift
Hlutfall lækna í fullu starfi á Landspítalanum er æði misjafnt eftir sérgreinum. Til að mynda eru allir augnlæknar á spítalanum í hlutastarfi en allir krabbameinslæknar, nema einn, í fullu starfi.
Starfshlutföll þeirra sem eru í hlutastarfi dreifast yfir allan skalann en það algengasta er 0-10 prósent en undir það falla einnig læknar í tímavinnu. Af þeim 279 læknum sem eru í hlutastarfi eru 79 í þessu starfshlutfalli, rétt yfir fjórðungur þeirra lækna sem eru ekki í fullu starfi.
Næst algengasta starfshlutfallið er 71-80 prósent en 50 læknar eru í því starfshlutfalli.
Í ágúst 2025 var eins og nú algengasta starfshlutfallið meðal lækna í hlutastarfi á Landspítalanum 0-10 prósent en alls voru í því hlutfalli 70 læknar, rétt undir fjórðungur af öllum læknum í hlutastarfi. Næst algengasta hlutfallið var þá eins og nú 71-80 prósent.
Akureyri
Hlutfall lækna í fullu starfi á sjúkrahúsinu á Akureyri er nokkuð lægra. Nýjustu tölur þaðan eru frá mars 2026 en þá störfuðu þar 124 læknar en af þeim voru 53 í fullu starfi, 42,74 prósent. Í hlutastarfi voru því 71 læknir, 57,26 prósent.
Í mars 2025 voru læknarnir á sjúkrahúsinu hins vegar alls 109 og af þeim voru 44 í fullu starfi, 40,37 prósent, en í hlutastarfi voru 65 læknar, 59,63 prósent.
Eins og á Landspítalanum hefur því hlutfall lækna í fullu starfi á Akureyri farið hækkandi.
Samsetning læknahópsins sem starfar á Akureyri er hins vegar aðeins öðruvísi en á Landspítalanum. Fjölmennastir eru ung- og námslæknar, 32 talsins en hlutfall þeirra af heildarfjöldanum var enn hærra fyrir ári en þá voru þeir alls 33.
Hlutfall lækna á Akureyri sem eru í hlutastarfi er misjafnt eftir sérgreinum en er raunar minna en helmingur aðeins meðal svæfinga- og gjörgæslulækna, unglækna og lækna sem starfa við myndgreiningu.
Nánar má kynna sér þessa áhugaverðu tölfræði um lækna á tveimur stærstu sjúkrahúsum landsins, sem fram kemur í svari heilbrigðisráðherra, hér.