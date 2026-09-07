Hótun Trumps – Ísland sem hluti af Bandaríkjunum

Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur hótað Íslandi og fleiri nágrannaríkjum Bandaríkjanna með lítt duldum hætti á samfélagsmiðlum. Öll Norður Ameríka og Ísland eru merkt í bandarísku fánalitunum.
Í færslu á samfélagsmiðlum fyrir stuttu síðan birti Trump gervigreindarmynd sem sýnir alla Norður Ameríku í bandarísku fánalitunum. Ekki aðeins Kanada og Grænland, sem hann hefur ítrekað haft í hótunum við um innlimun á undanförnum mánuðum og árum heldur Mexíkó, alla Mið-Ameríku, Karíbahafið og Ísland.
Hefur því verið velt upp að Trump ásælist ekki aðeins Grænland heldur einnig Ísland, sem er eins og flestir vita hernaðarlega vel staðsett, bæði sem flugvöllur og flotastöð.
Trump hefur ógnað fleiri ríkjum, meðal annars Kúbu sem býr við herkví og Venesúela sem Bandaríkin gerðu innrás í fyrr á þessu ári.