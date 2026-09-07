Hér voru flestir með skráð lögheimili á Íslandi í fyrra

Það heimilisfang á Íslandi þar sem flestir voru með skráð lögheimili hér á landi, að frátöldum stofnunum, árið 2025, er Klettatröð 10 í Reykjanesbæ. Þar voru skráðir til heimilis á síðasta ári 435 einstaklingar. Síðan árið 2010 hafa aldrei jafn margir verið skráðir hérlendis á eitt heimilisfang á einu ári.
Þetta kemur fram í svari Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra við fyrirspurn Bergþórs Ólasonar þingmanns MIðflokksins.
Klettatröð 10 er á Ásbrú í Reykjanesbæ og samanstendur af tveimur húsum sem eru skráð sem ein fasteign í fasteignaskrá. Er eignin skráð sem verbúð og 1.335,10 fermetrar að stærð.
Í öðru húsanna var rekið í einhvern tíma gistiheimili og er það enn skráð þar í símaskrá en miðað við ummerki á bókunar- og ferðaráðgjafarsíðum þá virðist gistiheimilið ekki vera lengur í rekstri. Vefsíða þess er heldur ekki virk og rekstrarfélag gistiheimilisins hefur verið afskráð úr fyrirtækjaskrá.
Það er ekki beinlínis tekið fram í svarinu að húsin tvö, eða að minnsta kosti annað þeirra, hafi verið leigð til að hýsa umsækjendur um alþjóðlega vernd en miðað við þann mikla fjölda sem var skráður þar til heimilis á síðasta ári og að undir 20 einstaklingar séu skráðir til heimilis þar í símaskrá liggur beinast við að álykta að svo sé.
Hvenær?
Það kemur heldur ekki fram í svari dómsmálaráðherra hvort að umræddir 435 einstaklingar hafi verið skráðir til lögheimilis að Klettatröð 10 á ákveðinni dagsetningu í lok síðasta árs, eða hvort sé um að ræða samanlagðan fjölda þeirra sem voru skráðir með löghemili þar einhvern tímann á árinu 2025.
Eins og áður segir voru 435 einstaklingar með lögheimili þar árið 2025 og á engu öðru heimilisfangi á landinu, að frátöldum stofnunum voru fleiri skráðir með lögheimili.
Á árinu 2024 var einnig Klettatröð 10 fjölmennasta lögheimili landsins en þá voru þar 311 skráðir til heimilis.
Bergþór spurði um fjölmennustu lögheimilin árin 2010-2025, að frátöldum stofnunum.
Árin 2022 og 2023 var það Keilisbraut 745 á Ásbrú í Reykjanesbæ þar sem skráðir voru 203 fyrra árið en 245 það síðara.
Árin 2020 og 2021 var það Sæmundargargata 21 í Reykjavík, þar sem búa nemar við Háskóla Íslands en fjöldinn sem skráður var þar, var 176 og 181.
2018 og 2019 var fjölmennast á Arnarholti á Kjalarnesi en þá bjuggu þar 385 og 398 manns.
Fjölmennasta heimilisfangið árið 2017 voru vinnubúðir á Dvergabakka í Norðurþingi en þar voru skráðir 315 til heimilis.
Árin 2012-2016 var fjölmennast ýmist í Hörðukór 3 eða Engihjalla 9 í Kópavogi en ætíð var fjöldinn á bilinu 150-160.
Loks segir í svarinu að fjölmennasta lögheimilið árin 2010 og 2011 hafi verið Hringbraut 50 í Reykjavík en þar er Hjúkrúnarheimilið til Grund til húsa. Þessi ár voru 161 og 150 einstaklingar skráðir með lögheimili þar. Þó var sérstaklega tekið fram í fyrirspurn Bergþórs að stofnanir skyldu ekki teknar með í upptalningunni.
Hversu margir farnir?
Þegar kemur að spurningunni hvort að einhverjir þeirra sem voru skráðir til heimilis að Klettatröð 10 í Reykjanesbæ í fyrra séu skráðir þar enn þrátt fyrir að vera farnir úr landi eða búi þar ekki í raun og veru, þá spurði Bergþór hvort erlendur ríkisborgari sem ekki hafi gilt dvalarleyfi á Íslandi geti verið með skráð lögheimili hérlendis á sama tíma?
Segir í svari Þorbjargar Sigríðar að ríkisborgurum frá löndum utan EES svæðisins sé óheimilt að skrá lögheimili sín á Íslandi nema viðkomandi hafi gilt dvalarleyfi útgefið af Útlendingastofnun. Að fenginni samþykktri umsókn um dvalarleyfi skrái Þjóðskrá Íslands lögheimili á Íslandi á grundvelli upplýsinga frá Útlendingastofnun. Upplýsingar um nýjar skráningar berist Þjóðskrá rafrænt frá Útlendingastofnun, sem jafnframt tilkynni Þjóðskrá um einstaklinga sem hafi útrunnið dvalarleyfi.
Segir í svari dómsmálaráðherra að helst komi til þess að skráning lögheimilis á Íslandi haldist óbreytt þegar dvalarleyfi sé runnið út en umsókn um endurnýjun leyfis sé enn til meðferðar hjá Útlendingastofnun. Í slíkum tilvikum haldist skráning óbreytt þar til málsmeðferð ljúki.
Segir enn fremur að berist Þjóðskrá Íslands tilkynning frá lögreglu eða Útlendingastofnun um brottvísun ríkisborgara frá landi utan EES-svæðisins, óháð gildistíma dvalarleyfis, sé lögheimili viðkomandi skráð úr landi á grundvelli þeirra upplýsinga.
Ríkisborgarar innan EES-svæðisins sæki um skráningu lögheimilis á Íslandi hjá Þjóðskrá Íslands. Þegar umsókn sé samþykkt og viðkomandi skráður með lögheimili á Íslandi jafngildi sú skráning rétti til dvalar á Íslandi. Réttur til dvalar sé tímabundinn þar til viðkomandi hafi átt samfellda búsetu á Íslandi í fimm ár, þ.e. hafi verið með skráð lögheimili hérlendis í þann tíma. Að þeim tíma liðnum verði rétturinn til dvalar sjálfkrafa ótímabundinn. Berist Þjóðskrá Íslands tilkynning frá lögreglu eða Útlendingastofnun um brottvísun ríkisborgara frá EES-ríki sé lögheimili viðkomandi skráð úr landi á grundvelli upplýsinga frá fyrrnefndum stofnunum