Hallalaust fjárlagafrumvarp: Fær að selja lögreglustöðina á Hverfisgötu, Tollhúsið, húsnæði á Hólum og Vínbúðina í Austurstræti

Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra hefur svipt hulunni af fjárlagafrumvarpi næsta árs. Heildarafkoman á að vera 5 milljarðar króna í plús og þannig á að stöðva hallarekstur ríkisins sem hefur staðið í tæpan áratug. Markmiðið er að skuldir ríkisins byrji að lækka árið 2029 en með því að lækka skuldir mun ríkið hafa meira svigrúm til að mæta óvæntum áföllum.
Í frumvarpinu má finna ýmsar heimildir ráðherra, þar á meðal að selja húsnæði lögreglunnar á Hverfisgötu, húsnæði Ríkislögreglustjóra á Rauðarárstíg, Tollhúsið við Tryggvagötu, húsnæði Vínbúðarinnar í Austurstræti og Hólabraut á Akureyri og fasteignir ríkisins á Hólum í Hjaltadal. Þá er einnig að finna heimild til að selja eða ráðstafa með öðrum hætti eignarhlut í flugafgreiðslu við Nauthólsveg og ratsjárhúsi á Reykjavíkurflugvelli.
Fram kemur að hækkun verðbólgunnar upp í 5% síðasta vetur endurspegli ekki aukinn verðbólguþrýsting í hagkerfinu. Verðbólgan sé drifin af tilfallandi þáttum, þá sérstaklega stríð Bandaríkjanna og Íran.
„Undirliggjandi verðbólga er á flestalla mælikvarða minni en mæld verðbólga, þótt hún sé enn yfir verðbólgumarkmiði. Það, ásamt minna launaskriði og auknu framboði húsnæðis, gefur fyrirheit um að verðbólga geti tekið aftur að lækka og að það geti gerst allhratt þegar kemur fram á næsta ár. Af skilaboðum peningastefnunefndar má ráða að vextir gætu þá fylgt fast í kjölfarið. Þjóðhagsspár Seðlabankans, bæði maíspáin og ágústspáin, gera ráð fyrir að verðbólga taki að lækka ákveðið í upphafi árs 2027 og verði að meðaltali 3,6% á árinu,“ segir í frumvarpinu. Þá eru send skýr skilaboð til aðila vinnumarkaðarins:
„Mikilvægt er að ákvarðanir á vinnumarkaði komi ekki í veg fyrir þetta. Slakinn sem nú er á vinnumarkaði samhliða takmörkuðum hagvexti undanfarin ár og hárri verðbólgu þýðir að frekari kjarasamningsbundnar launahækkanir, umfram þær sem samið var um í heildarsamningum 2024, geta ekki annað en leitt til bæði hærri verðbólgu og meira atvinnuleysis en ella. Lítill vafi er á því að vextir yrðu jafnframt hærri en ella í kjölfarið.“
Áætlaðar tekjur af áfengisgjaldi eru 28 milljarðar króna á árinu 2027. Þá er áætlað að tekjur af tóbaks- og nikótíngjöldum nemi 9 milljörðum króna.
Hér er hægt að kynna sér nánar fjárlagafrumvarpið fyrir árið 2027.