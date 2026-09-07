Hálftíræður Formúlu 1 mógúll handtekinn með haglabyssu á flugvelli

Hinn 95 ára Bernie Ecclestone var handtekinn á flugvelli í Portúgal. Ecclestone var með haglabyssu á sér.
Blaðið Correio da Manha greinir frá þessu.
Breski viðskiptamógúllinn Bernie Ecclestone, sem var stjórnarformaður Formúlu 1 árin 1987 til 2017, var handtekinn á Tires flugvellinum, nálægt Lissabon í Portúgal eftir að hann lenti þar í einkaþotu sinni. Ecclestone og eiginkona hans Fabiana Flosi eiga hús í héraðinu Cascais í Portúgal.
Við reglubundið eftirlit fannst haglabyssa í þotunni sem Eccelstone hafði ekki leyfi fyrir. Auk handtökunnar var byssan gerð upptæk.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Ecclestone er gripinn með vopn í óleyfi. Árið 2022 var hann handtekinn á Campinas flugvellinum í Brasilíu með skotvopn. Þá greiddi hann tryggingu og fékk að halda áfram ferðalagi sínu. Sagði hann það atvik vera „lítið og kjánalegt.“
Ekki kemur fram hverjar afleiðingarnar eru af handtökunni í Portúgal. Lögreglan hefur ekki gefið út neina yfirlýsingu um málið.