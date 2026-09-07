Egill setti fram umdeilda kenningu sem fór öfugt ofan í marga – „Meira bullið í þér“

Fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason kom af stað fjörugum skoðanaskiptum á Facebook um helgina þegar hann varpaði fram þeirri kenningu að fjöldi fána í samfélagi segði sitt um hversu gott samfélagið væri.
„Þumalputtaregla mín er svona: Þeim mun færri fánar, þeim mun betra samfélag. Eða: Þeim mun fleiri fánar, þeim mun verra samfélag,“ skrifaði Egill og bætti við að þetta ætti eiginlega við um alla fána.
Tilefni færslunnar virðist hafa verið frétt sem birtist á vef Vísis í gær þar sem greint var frá mikilli aukningu í sölu á íslenska fánanum og fánastöngum. Mun aukningin hafa orðið í kjölfar lagabreytingar á Alþingi þar sem heimild til að flagga íslenska fánanum var rýmkuð umtalsvert.
Fjörugar umræður fóru fram á Facebook-síðu Egils og er óhætt að segja að margir hafi verið honum ósammála. Bentu sumir á að Danir væru einstaklega duglegir að flagga og ekki væri hægt að halda því fram að danskt samfélag væri verra fyrir vikið.
„Egill minn. Samkvæmt þessari þumalputtareglu hlýtur danskt samfélag að vera alveg komið að fótum fram, þar flagga menn meira að segja við afmæli og setja litla fána út á tröppur,“ skrifaði Gunnar Þorsteinsson.
Aðrir töldu Egil gera of mikið úr tengslum flöggunar og þjóðernishyggju. Una Margrét Jónsdóttir sagðist algjörlega ósammála honum og sagði mikilvægt að greina á milli ættjarðarástar og öfgasinnaðrar þjóðernishyggju. Þá bentu fleiri á að ekkert væri neikvætt við að vera stoltur af þjóðfánanum.
„Nú er ég ekki sammála þér Egill. Ég held að fólki sé svo rosalega misboðið þetta endalausa áreiti frá Palestínu-alls konar, að mér er hreinlega léttir að sjá fánann okkar. Samfélagið hefur ekkert versnað, það er meira svona verið að árétta að við erum Íslendingar, með okkar menningu, tungumál og sögu. Við erum ekki fasistar, við erum ekki öfgafólk. Okkur þykir bara einfaldlega vænt um fánann okkar,“ sagði Jóhanna Thorsteinson.
Guðbjartur Nilsson setti málið í annað samhengi og taldi skipta máli hver það væri sem flaggaði.
„Þegar þegnarnir flagga meira en ríkið er það gott, þegar ríkið flaggar meira en þegnarnir þá er það jafnan slæmt,“ skrifaði hann.
Sumir slógu á léttari strengi í umræðunni. Einar Guðjónsson sagði fána nú vera „komna í staðinn fyrir trampólínið í görðum landsmanna“.
Einar Örn Ólafsson var öllu afdráttarlausari í sinni afstöðu: „Meira bullið í þér Egill.“
Umræðan tók svo nokkuð skemmtilega stefnu þegar Jón Þormar Pálsson lagði til fyrirsögnina: „Egill Helgason vill sem fæsta regnbogafána í samfélaginu.“
Egill lét ekki slá sig út af laginu og svaraði að bragði að það væri eins með þá og aðra fána. „Mega vel hverfa fyrir mér. Algjör óþarfi að flagga þeim í tíma og ótíma.“
Í frétt Vísis í gær var rætt við Brynjar Húnfjörð, framkvæmdastjóra Íslandshúsa, og sagði hann að fólk sem kæmi við í versluninni hefði haft orð á því hve gaman væri að fá að flagga íslenska fánanum oftar.
„Almennt hefur þetta verið gríðarlega jákvætt og fólk ánægt með þessar breytingar. Fólki finnst gaman að sjá flöggin þegar það keyrir um bæinn og það er komin ákveðin stemning fyrir þessu má segja.“