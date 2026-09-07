Bubbi segir suma veiðimenn ganga allt of langt – „Slíkt gera aðeins ruddar“

Tónlistarmaðurinn og laxveiðimaðurinn Bubbi Morthens vandar þeim ekki kveðjurnar sem nota dróna til að hafa uppi á laxi í veiðiám.
Bubbi vakti máls á þessu á Facebook um helgina og sagði slíkar aðferðir eiga lítið skylt við fluguveiði.
„Að leita laxa með dróna, staðsetja síðan fiskinn, leggjast á hann er ekki fallegt. Slíkt gera aðeins ruddar og hefur ekkert með fluguveiði að gera,“ skrifaði Bubbi.
Ekki kemur fram í færslunni hvort hann sé að vísa til einhvers tiltekins eða nýlegs atviks. Notkun dróna við veiðar hefur þó verið til umræðu meðal íslenskra veiðimanna að undanförnu.
Fjölmiðlamaðurinn Eggert Skúlason fjallaði ítarlega um málið í Sporðaköstum á mbl.is í febrúar síðastliðnum. Þar kom fram að þekkt væru dæmi um að drónar væru notaðir til að finna fisk í ám. Jafnvel væru dæmi um að tveir veiðimenn ynnu saman; annar stýrði drónanum yfir veiðistaðnum og fylgdist með fiskinum úr lofti en leiðbeindi hinum við veiðarnar og lýsti viðbrögðum fisksins.
Í umfjölluninni kom einnig fram að nokkrir leigutakar veiðisvæða könnuðust við umræðuna. Drónar eru nú þegar bannaðir við nokkrar laxveiðiár, til dæmis við Laxá í Kjós og við Hítará eins og Sporðaköst greindu frá í febrúar síðastliðnum.
Færsla Bubba vakti nokkur viðbrögð og tóku margir undir gagnrýni hans. Veiðimaðurinn Árni Baldursson sagðist sammála Bubba og Guðrún Hreinsdóttir kallaði aðferðina einfaldlega „metnaðarleysi“.
Rithöfundurinn Guðmundur Andri Thorsson sló hins vegar á léttari strengi og fann nýtt heiti yfir þá sem nýta tæknina með þessum hætti: „Drónadónar!“