Vilja fjarlægja klettinn af slysstaðnum á Krýsuvíkurvegi

Þrjú ungmenni létust í bílslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags. Nú vill Vegagerðin láta fjarlægja klett af slysstað, en banaslys varð á nákvæmlega sama stað fyrir rétt tæpum tuttugu árum. Frá þessu greinir RÚV.
Það var árið 2007 sem ökumaður bifhjóls lést eftir að hafa ekið út af og hafnað á klettinum, en samkvæmt rannsóknarnefnd umferðarslysa var ökumaðurinn á ofsahraða og missti stjórn á hjólinu við framúrakstur á óbrotinni línu. Ökumaðurinn var einnig undir áhrifum vímuefna. Lagði rannsóknarnefndin til að hámarkshraði á veginum yrði lækkaður úr 90 niður í 70 og kallaði eftir betri vegmerkingum. Vegagerðin telur þó í svörum til RÚV að radíus beygjunnar við klettinn kalli ekki á skilti sem varar við varasamri beygju, slíkt sé þó til athugunar núna, eins vill Vegagerðin fjarlægja klettinn.